快訊

大樂透頭獎下周一創5年新高 一注獨得獎金破6億元

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
網球一姐謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科，不敵對手組合敗下陣來。圖／路透社
網球一姐謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科，不敵對手組合敗下陣來。圖／路透社

生涯第五度打進到WTA年終賽4強賽的我國網球一姐謝淑薇，今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），遭遇匈牙利芭波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），最終以4：6、6：7（5：7）敗下陣來。

謝淑薇生涯前5度年終賽參戰，除了去年在分組賽止步外，前4次都順利打進到冠軍賽，並且在2013年與彭帥拿下冠軍，而今年謝淑薇則是首度與奧斯塔朋科搭擋爭戰年終賽，並且在小組賽以3勝0敗成績順利晉級。

不過今天面對匈牙利芭波絲／史蒂芬妮，謝淑薇／奧斯塔朋科卻陷入苦戰，首盤第3局謝淑薇／奧斯塔朋科雖然率先破發，並一度取得3：1領先，不過芭波絲／史蒂芬妮隨即展開反撲，在第6、10局兩度破發得手，以6：4先下一城。

第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科在背水一戰的情況下，先是在第5局率先破發再度取得領先，不過對手又在第8局回破發成功扳平戰局，甚至在第10局一度取得兩個賽末點，但都遭到謝淑薇／奧斯塔朋科化解，雙方也一路纏鬥到搶七局後，才由芭波絲／史蒂芬妮以7：6（7：5）勝出，搶下冠軍賽門票。

謝淑薇 奧斯塔朋科

延伸閱讀

網球年終賽／謝淑薇攜奧斯塔朋科分組賽3連勝 生涯5度晉級4強

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

WTA年終賽／謝淑薇攜手老搭檔 預賽首戰上演逆轉勝

寧波女網／4強賽遭美俄組合逆轉 謝淑薇無緣女雙爭冠

相關新聞

羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役

我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過...

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

我國羽球球后戴資穎在今天於個人臉書上正式宣布退役，結束傳奇般的球員生涯，而戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及...

WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

生涯第五度打進到WTA年終賽4強賽的我國網球一姐謝淑薇，今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）...

三太子網賽／台將最後希望謝政鵬止步雙打四強 放眼亞運奪牌

「2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天進行單打八強和雙打四強賽， 2016年雙打冠軍謝政鵬出師不利，與日本搭檔...

高球／聲寶公開賽最終輪 陳之敏奪生涯台巡賽第二冠

2025聲寶女子公開賽今天於南一高爾夫球場進行最後一輪賽程，最終陳之敏在最終輪打出低於標準桿1桿的成績，以三天211桿奪...

南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開8強賽程，其中我國男單最後希望蘇力揚，面對香港裔加拿大好手賴浩俊，在先拿下首局的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。