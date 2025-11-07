WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

生涯第五度打進到WTA年終賽4強賽的我國網球一姐謝淑薇，今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），遭遇匈牙利芭波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），最終以4：6、6：7（5：7）敗下陣來。

謝淑薇生涯前5度年終賽參戰，除了去年在分組賽止步外，前4次都順利打進到冠軍賽，並且在2013年與彭帥拿下冠軍，而今年謝淑薇則是首度與奧斯塔朋科搭擋爭戰年終賽，並且在小組賽以3勝0敗成績順利晉級。

不過今天面對匈牙利芭波絲／史蒂芬妮，謝淑薇／奧斯塔朋科卻陷入苦戰，首盤第3局謝淑薇／奧斯塔朋科雖然率先破發，並一度取得3：1領先，不過芭波絲／史蒂芬妮隨即展開反撲，在第6、10局兩度破發得手，以6：4先下一城。

第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科在背水一戰的情況下，先是在第5局率先破發再度取得領先，不過對手又在第8局回破發成功扳平戰局，甚至在第10局一度取得兩個賽末點，但都遭到謝淑薇／奧斯塔朋科化解，雙方也一路纏鬥到搶七局後，才由芭波絲／史蒂芬妮以7：6（7：5）勝出，搶下冠軍賽門票。