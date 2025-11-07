羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國羽球球后戴資穎在今天於個人臉書上正式宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
我國羽球球后戴資穎在今天於個人臉書上正式宣布退役，結束傳奇般的球員生涯，而戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎也表示，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。

31歲的戴資穎，在2016年12月登上世界球后寶座，是我國史上首位登上羽球女單球后的選手，且一座就是連續長達72周時間，在羽球女單史上僅次於中國大陸李雪芮的連續119周，不過戴資穎直到2022年9月最後一次坐上球后寶座後，生涯累積球后在位周數也來到214周，創下女單的歷史新紀錄，且短時間內恐怕無選手能夠超越此紀錄。

除了在超級巡迴賽賽場上表現亮眼外，戴資穎也在國際賽事中為我國創下不少紀錄，包括2021年在東京奧運拿下銀牌創下我國女單的新紀錄，年底的世錦賽再度拿下銀牌，則是追平鄭韶婕的我國女單最佳成績，另外戴資穎也在雅加達亞運、台北世大運都有過奪金紀錄。

儘管過去幾年戴資穎也受到傷勢所苦，讓她在退役宣言中表示，去年對於她來說是深受打擊的一年，尤其巴黎奧運時還一度不確定能不能順利上場比賽，在小組賽止步後她也留下傷心淚水，讓戴資穎直言，「當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的。」

對於奧運結束後仍參加台北羽球公開賽等賽事，戴資穎也透露膝傷讓她無法在職業生涯有個完整結局，也不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，也因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，而是選擇透過臉書告訴大家退役消息。

最後戴資穎強調，雖然還沒有規劃好退役後要做什麼，但是時候可以體驗不用鬧鐘叫醒的生活，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

