羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役
我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過後，戴資穎今天也在個人社群上宣布正式退役。
戴資穎退役貼文：
首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持❤️🙏🏻
我要在這裡正式宣佈退役～
謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油🙏🏻
去年對我來說是深受打擊的一年…
回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。
因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…
當時的痛…和無能為力…
是我這輩子永遠都不會忘記的！
去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…
沒能在職業生涯裡有個完整的結局。
不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…
我也不想讓大家看見那麼脆弱的我（😭），所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。
在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。
感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。
謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊💪🏻
國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩🙏🏻🙏🏻🙏🏻
退役後還沒有規劃好要做什麼事情，
是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。
謝謝羽毛球帶給我的一切🏸
戴資穎的羽球世代正式劃下句點。
希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進❤️
