快訊

大樂透頭獎下周一創5年新高 一注獨得獎金破6億元

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過後，戴資穎今天也在個人社群上宣布正式退役。記者余承翰／攝影
我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過後，戴資穎今天也在個人社群上宣布正式退役。記者余承翰／攝影

我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過後，戴資穎今天也在個人社群上宣布正式退役。

戴資穎退役貼文：

首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持❤️🙏🏻

我要在這裡正式宣佈退役～

謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油🙏🏻

去年對我來說是深受打擊的一年…

回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。

因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…

當時的痛…和無能為力…

是我這輩子永遠都不會忘記的！

去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…

沒能在職業生涯裡有個完整的結局。

不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…

我也不想讓大家看見那麼脆弱的我（😭），所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。

在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。

感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。

謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊💪🏻

國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩🙏🏻🙏🏻🙏🏻

退役後還沒有規劃好要做什麼事情，

是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。

謝謝羽毛球帶給我的一切🏸

戴資穎的羽球世代正式劃下句點。

希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進❤️

戴資穎 羽球

延伸閱讀

南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

羽球／詮釋「台式溫暖」真諦 戴資穎受邀擔任服飾品牌大使 

戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列 最愛冬日外套推薦

小選手每周打爆數百顆羽球 台中南屯國小羽球隊獲贈3600顆羽球

相關新聞

羽球／高掛球拍！戴資穎世代畫下句點 小戴發文正式宣布退役

我國前世界羽球球后戴資穎，在去年9月中國大陸公開賽後就不曾在出賽，並於10月22日申請傷停保護排名，不過就在傷停期限已過...

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

我國羽球球后戴資穎在今天於個人臉書上正式宣布退役，結束傳奇般的球員生涯，而戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及...

WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

生涯第五度打進到WTA年終賽4強賽的我國網球一姐謝淑薇，今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）...

三太子網賽／台將最後希望謝政鵬止步雙打四強 放眼亞運奪牌

「2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天進行單打八強和雙打四強賽， 2016年雙打冠軍謝政鵬出師不利，與日本搭檔...

高球／聲寶公開賽最終輪 陳之敏奪生涯台巡賽第二冠

2025聲寶女子公開賽今天於南一高爾夫球場進行最後一輪賽程，最終陳之敏在最終輪打出低於標準桿1桿的成績，以三天211桿奪...

南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開8強賽程，其中我國男單最後希望蘇力揚，面對香港裔加拿大好手賴浩俊，在先拿下首局的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。