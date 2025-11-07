三太子網賽／台將最後希望謝政鵬止步雙打四強 放眼亞運奪牌

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台將最後希望謝政鵬（左）止步於雙打四強。圖／大會提供
台將最後希望謝政鵬（左）止步於雙打四強。圖／大會提供

「2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天進行單打八強和雙打四強賽， 2016年雙打冠軍謝政鵬出師不利，與日本搭檔桑提蘭（Akira Santillan）在雙打準決賽不敵第4種子日本組合無緣決賽。

台灣華國三太子盃8日即將進入高潮，單打4強由第1種子澳洲球員達克沃思（James Duckworth）迎戰大會4種子香港一哥黃澤林；另一場第2種子西岡良仁對決第5種子澳洲球員麥凱布（James McCabe），其中達克沃思和西岡良仁過去都是世百大內好手，而香港一哥黃澤林今年美網剛闖進男單32強，個個都是實力型戰將，單打4強肯定是兩場驚爆火花的大戰。

今天最可惜是台灣僅存的謝政鵬搭檔桑提蘭與上杉海斗／渡邊聖太的雙打4強之戰，第一盤雖然謝政鵬組合在第2局先被破發，幸好次局兩人馬上回破，但可惜在第7、9局有多達5個破發點沒能拿下，雙方僵持到6：6搶七時，謝政鵬組合在2：1時連丟6分後，可惜先以2：7讓出首盤。

第二盤，謝政鵬組合在第3局發球局出現危機，但幸好人化解了3個破發點，辛苦完成保發；但第5局又是謝政鵬的發球局再出現危機，但這回在第2個破發點遭到破發，雖然次局兩人一度打到40：0，但竟然4個破發點都沒能掌握住，無奈以3：5落後；雖然兩人保住第9局，無奈第10局逼到30：30後再連失2分後，最終仍以4：6遺憾落敗無緣決賽。

賽後，謝政鵬與桑提蘭都提出幾個關鍵球判決的爭議，這也導致原本在決賽要求婚的儀式泡湯，謝政鵬無奈的說：「因為這一場對我來說太重要了，如果贏了，我明年就可以直接從挑戰賽開始，其實今天還蠻生氣的，幾個判決或是改判的關鍵分可以拿下，那我們的氣勢就會不一樣，但那也沒辦法就下次再來唄。」

雖然止步於4強，但謝政鵬／桑提蘭兩人目標是兩周後在成都舉行的澳網外卡賽，謝政鵬自信依舊說：「目前我們兩人合作就是到澳網外卡賽，但我對個人還是一樣有自信，今年復出後打了20幾站，六七個亞軍，而且都還帶著小朋友，我覺得我每個禮拜都在輸球，所以不會沒有自信啦，今天是真的有點生氣，但是還是挺開心的啦，很享受在自己家裡比賽的感覺。」

針對這次復出，謝政鵬依舊自信爆棚說：「我是很有自信要超越過去自己的最高排名（世界雙打第62），同時希望在明年亞運幫台灣拿下一面網球獎牌！」

謝政鵬 澳網 亞運

