快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／聲寶公開賽最終輪 陳之敏奪生涯台巡賽第二冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
聲寶集團總裁陳盛沺（左）頒發冠軍獎金給陳之敏。圖／TLPGA提供
聲寶集團總裁陳盛沺（左）頒發冠軍獎金給陳之敏。圖／TLPGA提供

2025聲寶女子公開賽今天於南一高爾夫球場進行最後一輪賽程，最終陳之敏在最終輪打出低於標準桿1桿的成績，以三天211桿奪得生涯第一座公開賽冠軍，同時也是個人在台巡賽的第二座冠軍盃，至於洪玉霖則以1桿之差收下第2名。  

前一輪收尾洞遭遇挫折的洪玉霖今天重振旗鼓，前九洞結束即以2鳥零柏忌的絕佳表現壯大信心，進入後九洞一路持穩，而名次與洪玉霖持續拉鋸的陳之敏在後九洞第11洞進帳本日首記博蒂後，下半場雖僅再補進1鳥且吞下今天唯一一記柏忌，但由於洪玉霖第二輪損失過大，最終陳之敏以三天211桿奪得生涯第一座公開賽冠軍，同時也是個人在台巡賽的第二座冠軍盃。

對於在這禮拜穩定的表現，最後奪得自2020年首冠後的第二次勝利，陳之敏如釋重負地分享今天征戰過程，「我覺得自己最後一輪表現很棒，整段過程都能保持專注而不去關注桿數，努力打好每一桿。雖然後面第14洞掉了一桿，因為開球偏離到左側，第三桿切球又得克服果嶺外相當緊密的粗草區，之後6碼推桿也沒能推進，但今天整體推桿還是比昨天進步（僅29推），前兩輪在果嶺上有些猶豫，今天反而更加勇敢積極，幫助我在每個關鍵時刻收Par。」陳之敏在賽後獲頒冠軍盃及138萬6000元冠軍獎金。

獨得第二名的洪玉霖坦言，在現場眾多觀眾面前自己還是有點緊張，「第二洞開球就打進樹林裡，救出來以後剩下110碼，這一洞救平標準桿救得很辛苦，後面幾個博蒂主要還是因為鐵桿打得特別好，但是有幾洞的博蒂推桿就是差洞口那麼一點點。此外就是這三天最難以征服的第18洞，昨天因二度落水，自己注意力也不是很專注打了八桿，今天我就打算當成五桿洞來打，第一桿換成五號小雞腿開球，採打點策略以平標準桿為目標，接下來第三桿的球位也不是太好，切球不甚理想，這一洞也是差一點點就能成功救Par。」

賽後大會也進行頒獎儀式，聲寶集團總裁陳盛沺對此次比賽能夠圓滿達成，表示歡欣與肯定之意，「很高興比賽經過三天的奮戰終於完成，最高興的是冠軍留在台灣。也感謝台南的好天氣，今年台灣的選手進步很多，這些都值得高興，希望這個比賽能培養好的選手邁向國際舞台發光發熱。」

典禮尾聲，首先由聲寶公司總經理許經朝頒發特別獎項「聲寶電熱壺」贈予前30名職業選手，並由冠軍選手陳之敏代表受獎；陳盛沺則頒發「最佳台灣選手獎」聲寶故宮聯名款星美滿冰箱和變頻智慧洗衣機，以及冠軍獎金、獎盃及達方電子冠軍附獎給予陳之敏；TLPGA劉依貞理事長則上台授予林潔恩選手最佳業餘選手獎盃。

高爾夫

延伸閱讀

高球／聲寶公開賽第二輪 林子涵提升上球道率順利登頂 

高球／LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩並列第23名作收

送禮的藝術！日本送川普高球球具 南韓贈王冠

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

相關新聞

高球／聲寶公開賽最終輪 陳之敏奪生涯台巡賽第二冠

2025聲寶女子公開賽今天於南一高爾夫球場進行最後一輪賽程，最終陳之敏在最終輪打出低於標準桿1桿的成績，以三天211桿奪...

南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開8強賽程，其中我國男單最後希望蘇力揚，面對香港裔加拿大好手賴浩俊，在先拿下首局的...

獲李遠贈三部台漫 李洋：希望羽球也獲台灣作家發掘

文化部部長李遠與運動部部長李洋近期展開「遠洋合作」，兩人在今天的「動滋青春x文化能量爆發」記者會上也，也互贈台灣漫畫以及...

遠洋合作推文化幣動滋券加碼 李洋透露想當畫家惜天賦不足

運動部與文化部攜手合作推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼，雙部會首長李洋、李遠的「遠洋合作」也正式啟航，在今天的記者...

跳水／雙人10米跳台「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐喊話再合作

第15屆全運會跳水比賽女子雙人10米跳台決賽昨晚舉行，不久前奪得世錦賽該項目冠軍的組合陳芋汐/掌敏潔，每一跳都是參賽選手...

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒不敵韓國老將無緣8強

在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣「桌球一哥」林昀儒今天在男單16強以14比12、11比13、7比11、9比11不敵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。