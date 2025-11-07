高球／聲寶公開賽最終輪 陳之敏奪生涯台巡賽第二冠

2025聲寶女子公開賽今天於南一高爾夫球場進行最後一輪賽程，最終陳之敏在最終輪打出低於標準桿1桿的成績，以三天211桿奪得生涯第一座公開賽冠軍，同時也是個人在台巡賽的第二座冠軍盃，至於洪玉霖則以1桿之差收下第2名。

前一輪收尾洞遭遇挫折的洪玉霖今天重振旗鼓，前九洞結束即以2鳥零柏忌的絕佳表現壯大信心，進入後九洞一路持穩，而名次與洪玉霖持續拉鋸的陳之敏在後九洞第11洞進帳本日首記博蒂後，下半場雖僅再補進1鳥且吞下今天唯一一記柏忌，但由於洪玉霖第二輪損失過大，最終陳之敏以三天211桿奪得生涯第一座公開賽冠軍，同時也是個人在台巡賽的第二座冠軍盃。

對於在這禮拜穩定的表現，最後奪得自2020年首冠後的第二次勝利，陳之敏如釋重負地分享今天征戰過程，「我覺得自己最後一輪表現很棒，整段過程都能保持專注而不去關注桿數，努力打好每一桿。雖然後面第14洞掉了一桿，因為開球偏離到左側，第三桿切球又得克服果嶺外相當緊密的粗草區，之後6碼推桿也沒能推進，但今天整體推桿還是比昨天進步（僅29推），前兩輪在果嶺上有些猶豫，今天反而更加勇敢積極，幫助我在每個關鍵時刻收Par。」陳之敏在賽後獲頒冠軍盃及138萬6000元冠軍獎金。

獨得第二名的洪玉霖坦言，在現場眾多觀眾面前自己還是有點緊張，「第二洞開球就打進樹林裡，救出來以後剩下110碼，這一洞救平標準桿救得很辛苦，後面幾個博蒂主要還是因為鐵桿打得特別好，但是有幾洞的博蒂推桿就是差洞口那麼一點點。此外就是這三天最難以征服的第18洞，昨天因二度落水，自己注意力也不是很專注打了八桿，今天我就打算當成五桿洞來打，第一桿換成五號小雞腿開球，採打點策略以平標準桿為目標，接下來第三桿的球位也不是太好，切球不甚理想，這一洞也是差一點點就能成功救Par。」

賽後大會也進行頒獎儀式，聲寶集團總裁陳盛沺對此次比賽能夠圓滿達成，表示歡欣與肯定之意，「很高興比賽經過三天的奮戰終於完成，最高興的是冠軍留在台灣。也感謝台南的好天氣，今年台灣的選手進步很多，這些都值得高興，希望這個比賽能培養好的選手邁向國際舞台發光發熱。」

典禮尾聲，首先由聲寶公司總經理許經朝頒發特別獎項「聲寶電熱壺」贈予前30名職業選手，並由冠軍選手陳之敏代表受獎；陳盛沺則頒發「最佳台灣選手獎」聲寶故宮聯名款星美滿冰箱和變頻智慧洗衣機，以及冠軍獎金、獎盃及達方電子冠軍附獎給予陳之敏；TLPGA劉依貞理事長則上台授予林潔恩選手最佳業餘選手獎盃。