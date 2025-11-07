南韓羽賽／邱品蒨本季首闖4強 蘇力揚遭逆轉8強止步

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天展開8強賽程，其中我國男單最後希望蘇力揚，面對香港裔加拿大好手賴浩俊，在先拿下首局的情況下，最終卻在決勝局遭到逆轉，以21：13、10：21、20：22敗下陣來，無緣4強。

總獎金24萬美元的南韓羽球名人賽，今年我國有多組人馬挺進到8強賽，不過男單僅有蘇力揚晉級，在今天的8強賽他則是遭遇世界排名第30名的賴浩俊，也是雙方生涯的第2次交手，前一次為今年6月的美國公開賽由賴浩俊以直落二取勝。

兩人今天再度交手也打得拉鋸，在首局賽事中蘇力揚開賽雖然一度落後，但他局中打出一波10：1的攻勢拉開差距，以21：13先下一城，不過第二局卻上演相反劇本，賴浩俊在開局一度落後的情況下，靠著局中6：0攻勢擺脫蘇力揚，以21：10扳平戰局。

決勝局，蘇力揚開局一度以1：5落後，不過他局中一度追到9：9，甚至在下半局反超前比數，只可惜最終仍是以20：22敗下陣來，無緣4強賽。

至於在女單賽事，我國女單好手邱品蒨則是在8強賽碰上日本選手高橋明日香，儘管生涯前兩次交手都以吞敗收場，但邱品蒨今天則是打出壓倒性表現，僅花33分鐘就以21：10、21：7勝出，個人本季首闖4強賽。