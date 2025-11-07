獲李遠贈三部台漫 李洋：希望羽球也獲台灣作家發掘

文化部部長李遠與運動部部長李洋近期展開「遠洋合作」，兩人在今天的「動滋青春x文化能量爆發」記者會上也，也互贈台灣漫畫以及運動用品包，其中李洋也表示，希望有一天羽球題材能夠獲得台灣作家的發掘。

運動部部長李洋在9月9日運動部成立後正式上任，近期也積極展開跨部會合作，並與文化部推出「動滋青春x文化能量爆發」的限時加碼合作，而兩位部長也在今天進行「運動x文化」的對談，並分享自身經驗。

其中文化部長李遠今天就帶著三部台漫，包括第16屆金漫獎得獎作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等3本涵蓋青年、運動題材的漫畫，代表文化及運動將一起陪伴青年朋友成長、勇往直前。同時，宣告文化部將持續與運動部推出「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵創作更多以運動為主題的作品。

李遠表示，在前一次與李洋交流時，得知他過去大多是看日漫，因此這次也特別準備三部台漫贈與，其中《一百萬次的揮棒》是前職棒球星彭政閔與金漫獎團隊跨界聯手作品，《決勝球！Money Pitch！》也是一部熱血棒球漫畫。

對於李遠的禮物，李洋表示，自己過去也看過排球、籃球相關題材的漫畫作品，不過他最擅長的羽球相對之下似乎更難呈現，「我覺得羽球應該很難畫漫畫，畢竟球一落地就沒了，大家會喜歡看嗎？不過也希望有一天羽球題材能獲得台灣作家發掘。」

至於李遠被問到與運動的關聯性時也透露，除了平時會跑步外，過去自己也寫過以棒球為背景的小說《封殺》並獲得聯合報小說獎，不過他也笑說：「但我後來才知道那應該叫接殺而不是封殺。」