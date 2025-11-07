快訊

遠洋合作推文化幣動滋券加碼 李洋透露想當畫家惜天賦不足

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部與文化部攜手推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼。記者劉肇育／攝影
運動部與文化部攜手推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼。記者劉肇育／攝影

運動部與文化部攜手合作推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼，雙部會首長李洋、李遠的「遠洋合作」也正式啟航，在今天的記者會上李洋也透露，自己過去曾夢想過要成為一名畫家，只可惜現實中天賦不足、訓練也不足。

文化部、運動部攜手推出「動滋青春x文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋今天以漫蓋、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，除了首波文化幣及青春動滋券加碼，將持續進行「亞洲在場台灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。

在今天記者會上，李洋與李遠除了進行交流外，更接受現場學生問答，其中李洋在被問到如果可以擔任一位文學創作者，自己會希望擔任什麼樣的工作時，他也笑說，「其實我小時候很喜歡畫畫，但天賦要再加強，我把腦中的畫畫都放在了羽球場上，現實中卻是天賦不足，訓練也不足。」被問到是否有機會為運動部相關商品進行設計或作畫時，他也笑著說：「先不要！」

在記者會後段，李洋也親自傳授李遠羽球技巧，與現場學生進行交流賽，而最後李洋也不忘鼓勵現場學子，堅持的重要性，「我18歲高中畢業後就在想還要不要繼續打球，因為我當時我只能在乙組和甲組徘徊，但最終我選擇堅持下來，一路成為全國冠軍、國際賽冠軍再到奧運冠軍，關鍵就在於能不能持續在這條道路上邁進，就像是我的座右銘，『不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看到希望。』

文化部表示，今年度文化部針對16至22歲發放1200點、13至15歲試辦600點文化幣，共206萬人符合領取資格，至今領用率79%、領用金額超過13億元；運動部則發放16-22歲500點青春動滋券（約145 萬人符合資格）。為鼓勵青年朋友加速領用2券，文化部及運動部共推出2波加碼任務，第1波針對13至22歲只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券 200元加碼券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

運動部長李洋（右）親自指導文化部長李遠（左）羽球發球技巧。記者劉肇育／攝影
運動部長李洋（左1）與文化部長李遠（左2）與學生進行羽球交流賽。記者劉肇育／攝影
李洋 運動部 羽球

