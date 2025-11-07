桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒不敵韓國老將無緣8強

快訊

中央社／ 台北7日電
林昀儒。 新華社
在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣「桌球一哥」林昀儒今天在男單16強以14比12、11比13、7比11、9比11不敵韓國35歲老將李相秀，無緣晉級8強。

現年24歲、世界排名第11的「沈默殺手」林昀儒，過去曾稱霸世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽的男單賽場，這次他名列男單第7種子，今天在次輪與世界排名25名的韓國名將李相秀正面交鋒，雙方賽前共有3次過招，其中林昀儒手握2勝、稍佔上風。

相隔不到3個月再次對戰，林昀儒在首局開打後陷入苦戰，甚至被對手化解2個局點，形成10比10「丟士」（Deuce），所幸林昀儒在關鍵時刻招牌擰球奏效，如願以14比12先馳得點。

第2局一開始打出5比1攻勢的林昀儒，幾乎一路保持領先，沒想到遲遲打不下關鍵分數，又被化解2個局點，再度進入10比10「丟士」（Deuce）局面，而且這次林昀儒未能有效限制對手進攻，隨著反拍回擊出界情況下，以11比13遭到扳平戰局。

接下來林昀儒依舊無法找回穩定狀況，第3局中段被對手連得5分無力追趕，以7比11讓出，加上第4局未能守住開局5比1的領先氣勢，終場再以9比11不敵李相秀，無緣挺進WTT法蘭克福冠軍賽的男單8強。

