才完成首次達陣…NFL達拉斯牛仔隊傳憾事 球員尼蘭德疑自戕得年24歲

根據執法單位的說法，職業美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔防守邊鋒尼蘭德疑似開槍自戕身亡，得年24歲，而他幾天前才剛完成在NFL的唯一一次達陣。

ESPN報導，球隊今天發布聲明表示：「達拉斯牛仔隊非常沉痛地宣布，馬肖恩‧尼蘭德（MarshawnKneeland）今天上午不幸離世。馬肖恩是受人喜愛的隊友與我們大家庭的一員。我們向馬肖恩的女友卡塔琳娜（Catalina）和他的家人寄予哀思和祈禱。」但聲明並未提及死因。

牛仔隊已提供諮商資源給所有球員、教練及工作人員。目前球員正值休兵週，預計10日才會再度集訓。

NFL也發聲明表達對尼蘭德逝世「深感哀痛」，並指出聯盟已向牛仔隊「提供支持與諮詢資源」。

「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）引述德州弗里斯科市（Frisco）警方的說法報導，尼蘭德昨晚開車違規，德州公共安全部門人員試圖攔車，但他拒絕配合，警方於晚間10時30分左右展開追捕。

公共安全部門人員後來發現尼蘭德的車發生車禍，據報尼蘭德徒步逃逸，警方出動警犬及無人機協助搜索。

警方在搜索過程中曾接獲消息，稱尼蘭德「表達過輕生念頭」。大約3小時後，尼蘭德被人發現時，身上帶有疑似是他自己造成的槍傷。

尼蘭德曾效力西密西根大學（Western MichiganUniversity），2024年NFL選秀以第2輪第56順位被牛仔隊選中。根據英國「衛報」（The Guardian），尼蘭德本月3日才剛完成NFL生涯第一次達陣。

近年來，牛仔隊數度在賽季期間遭逢悲劇。2012年，線衛布朗（Jerry Brown）命喪車禍，駕駛就是隊友布蘭特（Josh Brent）。2020年，體能教練保羅（Markus Paul）在比賽前一天因突發疾病離世。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980