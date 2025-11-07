排球／U16女排亞錦賽台灣惜敗日本 仍奪U17世錦賽門票

中央社／ 台北6日電

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天與強敵日本鏖戰5局，可惜終場以2比3惜敗，不過台灣小將們仍晉級4強，並一舉拿下U17世界錦標賽門票。

由總教練侯雅惠領軍的U16台灣女排，這次亞錦賽表現亮眼，不僅在分組賽以全勝之姿順利晉級，昨天更於8強循環賽直落三力退菲律賓，提前確定前進4強，同時如願拿到2026年U17女排世錦賽的參賽資格。

台灣U16女排今天迎戰衛冕軍日本展現韌性，即便前兩局分別以21比25、23比25讓出、被對手率先取得聽牌，不過台灣小將扛下沒有退路的壓力，接連以25比22、25比23扳平戰局，可惜決勝局無法守住領先，終場以10比15惜敗，距離逆轉勝僅差關鍵一步。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時分析，這批球員的整體節奏快、反應靈敏，防守覆蓋範圍也很大，最大特色是團隊意識強，大家都願意彼此支援，面對強隊也不會輕易被壓制，尤其很多球員是第1次參加國際賽，但都能在關鍵時刻頂住壓力、勇於出手，因此對她們的拚勁、穩定度給予肯定。

侯雅惠特別提到，主攻手陳亭伊在場上扮演領導者角色，不管比分如何，都能帶領大家、穩定軍心，而另名主攻手詹子昀則是全隊的防守核心，在後排穩定表現，讓所有人很有安全感，搭配舉球員謝晨晞掌控節奏能力不俗，串連整個團隊進攻，「不過重要的是，全隊都願意互相支援。」

目標突破上屆季軍成績，接下來台灣U16女排將在4強與中國隊正面交鋒，爭奪晉級冠軍戰的資格。侯雅惠認為，看到球員在過程中成長、發揮平時訓練的成效，也是一種突破，並感謝駐約旦代表楊心怡特別準備中式料理關心台灣小將們的狀況。

U17 排球 惠特

延伸閱讀

日本最東離島附近蘊藏稀土 將評估與美國合作開採

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

日本授勳謝長廷「旭日大綬章」 陸外交部拋3質問：為台獨份子撐腰？

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

相關新聞

高球／聲寶公開賽第二輪 林子涵提升上球道率順利登頂 

2025聲寶女子公開賽於今天於南一高爾夫球場進行第二輪賽程，本輪打完第17洞還保持並列領先的洪玉霖，第18洞因開球落水致...

足球／FIFA創設「國際足總和平獎」 川普可能成為首位得主

國際足球總會（FIFA）今天宣布，將設立一個新的年度獎項「國際足總和平獎」，預計12月5日在華府舉行的2026年世界盃抽...

韓國羽賽／蘇力揚直落二晉8強 台灣唯一希望

世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的韓國羽球大師賽，台灣男單好手蘇力揚今天在16強以21比16、21比14擊敗地主選手...

12強中華隊獲精英獎特別獎、陳傑憲入圍男運動員 運動部解釋原因

運動部在今天公布今年體育運動精英獎六大獎項入圍名單以及終身成就獎、特別獎獲獎者，其中終身成就獎由蔡崇濱拿下，特別獎則頒發...

精英獎入圍名單揭曉 最佳男運動員陳傑憲、俞俊安爭霸

運動部在今天公布體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」的得主，「終身成就獎」得主為今年已...

NHL／史上第一人 歐維契金第900號進球寫下里程碑

北美職業冰球聯盟（NHL）巨星歐維契金今天在率領華盛頓首都隊以6比1擊敗聖路易斯藍調隊（St. Louis Blues）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。