排球／U16女排亞錦賽台灣惜敗日本 仍奪U17世錦賽門票

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天與強敵日本鏖戰5局，可惜終場以2比3惜敗，不過台灣小將們仍晉級4強，並一舉拿下U17世界錦標賽門票。

由總教練侯雅惠領軍的U16台灣女排，這次亞錦賽表現亮眼，不僅在分組賽以全勝之姿順利晉級，昨天更於8強循環賽直落三力退菲律賓，提前確定前進4強，同時如願拿到2026年U17女排世錦賽的參賽資格。

台灣U16女排今天迎戰衛冕軍日本展現韌性，即便前兩局分別以21比25、23比25讓出、被對手率先取得聽牌，不過台灣小將扛下沒有退路的壓力，接連以25比22、25比23扳平戰局，可惜決勝局無法守住領先，終場以10比15惜敗，距離逆轉勝僅差關鍵一步。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時分析，這批球員的整體節奏快、反應靈敏，防守覆蓋範圍也很大，最大特色是團隊意識強，大家都願意彼此支援，面對強隊也不會輕易被壓制，尤其很多球員是第1次參加國際賽，但都能在關鍵時刻頂住壓力、勇於出手，因此對她們的拚勁、穩定度給予肯定。

侯雅惠特別提到，主攻手陳亭伊在場上扮演領導者角色，不管比分如何，都能帶領大家、穩定軍心，而另名主攻手詹子昀則是全隊的防守核心，在後排穩定表現，讓所有人很有安全感，搭配舉球員謝晨晞掌控節奏能力不俗，串連整個團隊進攻，「不過重要的是，全隊都願意互相支援。」

目標突破上屆季軍成績，接下來台灣U16女排將在4強與中國隊正面交鋒，爭奪晉級冠軍戰的資格。侯雅惠認為，看到球員在過程中成長、發揮平時訓練的成效，也是一種突破，並感謝駐約旦代表楊心怡特別準備中式料理關心台灣小將們的狀況。