高球／聲寶公開賽第二輪 林子涵提升上球道率順利登頂 

2025聲寶女子公開賽於今天於南一高爾夫球場進行第二輪賽程，本輪打完第17洞還保持並列領先的洪玉霖，第18洞因開球落水致使該洞最終損失四桿，最後僅繳出75桿，以總桿數142桿降至並列第五名，今天木桿和鐵桿表現俱佳的旅美好手林子涵也因此在完成收尾洞後順利獨霸，以單輪70桿、兩天共139桿暫列首位。

陳之敏雖同樣未能複製昨天桿數，但靠著相對穩定的演出，成功以平標準桿的72桿、兩輪共140桿保持單獨第二名位置。此次前來捍衛后座的泰國女將帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）、今年在台巡表現穩健的馬來西亞選手吉娜薇芙（Genevieve Ling）則有所進展，分別繳出69和71桿成績，兩位選手各以141桿並列第三名前進決戰日。

儘管旗位設定帶來更大的難度，最後一洞也未能如願救平標準桿加以征服來實現單輪零柏忌，但林子涵本輪仍進帳3鳥，幫助自己在本輪結束升至領先榜頂端，對於今天穩定的表現她也開心說：「整體來說本輪從一開始就很不錯，也為自己製造許多博蒂機會，但果嶺上斜坡路徑蠻多的，有些推桿沒能掌握住，也只能盡量不要給自己壓力，即使沒能抓鳥也不會氣餒，直到第九洞簡單的兩推收進博蒂後，我覺得也給我很大的信心進入後九洞，後續穩穩地讓自己完成今天比賽。」

同以領先組出發的陳之敏，則是保持住前一輪的一號木桿和鐵桿手感，加上不少關鍵推桿順利守住，整輪進步到30推，順利讓自己坐二望一展望最終輪，「唯一的大失誤就是第14洞因為第二桿在球道下坡球位上打太厚剩50碼，接下來短桿切過頭穿過果嶺，最後吞下雙柏忌，幸好之後的三桿洞補回博蒂，給了自己定心丸。不管怎樣我對今天的擊球內容還算滿意，也有13洞標準桿上果嶺，創造一些可以搶鳥的機會，希望明天能夠在果嶺上更穩定的推桿，同時也保持一樣穩定的揮桿節奏，打出更漂亮的成績。」

昨天度過小低潮的泰國小鋼炮帕查拉朱達在本輪所幸穩住陣腳，成功降低失誤並將排名大幅提升10個位置，給了自己在明天力拚連莊的大好機會，「經過首輪比賽，讓我對球場特性有了更深的了解，我也盡量讓自己節奏別像昨天那麼急促，整體動能轉移也更流暢，擊球也變得更紮實，不少果嶺上首推都能推進，也給了我希望，激勵我在明天能夠推進更多博蒂，成功衛冕冠軍！」

第二輪結束後，大會取目前總桿數151桿、並列第46名內共52位選手進入明天最終輪比賽，我們也歡迎所有球迷前來為選手們加油。無法蒞臨現場的球迷，也可透過11月8日、9日上午9點至10點，博斯高球二台播出的賽事精華欣賞球員卓越表現。