足球／FIFA創設「國際足總和平獎」 川普可能成為首位得主

國際足球總會（FIFA）今天宣布，將設立一個新的年度獎項「國際足總和平獎」，預計12月5日在華府舉行的2026年世界盃抽籤儀式上首次頒發。外界預期與「諾貝爾和平獎」失之交臂的美國總統川普可能獲獎。

法新社報導，2026年世界盃（The 2026 WorldCup）將於明年6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦。

今年8月，川普（Donald Trump）在國際足總主席英凡提諾（Infantino, Gianni）陪同下，在白宮宣布世界盃抽籤儀式將在華府甘迺迪表演藝術中心（KennedyCenter）舉行。

英凡提諾在聲明中說：「足球象徵和平，我謹代表全球足球界，設立『國際足總和平獎』（FIFA PeacePrize）－－『足球團結世界』（Football Unites theWorld），主要在表彰那些為團結人民、為子孫後代帶來希望而做出巨大貢獻的人士。」

首屆「國際足總和平獎」得主尚未公佈，但外界猜測這個獎項可能頒給川普。川普是英凡提諾的盟友。

川普今年1月展開第二任期，他一直堅稱自己理應獲得諾貝爾和平獎，因為他在解決世界各地眾多衝突中發揮了重要作用。

然而，委內瑞拉異議領袖馬查多（Maria CorinaMachado）10月獲頒2025年諾貝爾和平獎桂冠，以表彰她致力爭取委國人民的民主權利，為促進民主不懈奮鬥，讓川普感覺受到冷落。