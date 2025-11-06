韓國羽賽／蘇力揚直落二晉8強 台灣唯一希望
世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的韓國羽球大師賽，台灣男單好手蘇力揚今天在16強以21比16、21比14擊敗地主選手朴相泳，順利挺進8強，也是此次台灣男單唯一僅存好手。
現年23歲的蘇力揚，目前世界排名第23，今天是生涯首戰世界排名第205的朴相泳。
首局開打蘇力揚就展現強烈企圖心，取得7比2領先，不過比賽中段被追成10比10平手後，蘇力揚多次利用前後場調動，以及出色的放小球質量，逐漸將比分再拉開，並在14比12時連得5分奠定勝基，成功收下首局。
第2局前段蘇力揚主動失誤過多，和對手形成拉鋸戰，就在雙方6比6平手後，蘇力揚提速主動尋求殺球機會，尤其多次斜線劈殺讓對手防不勝防，很快又掌握節奏拉開差距，順利直落二過關。
另外2場16強台灣男單，廖倬甫苦戰今年世錦賽銅牌得主、加拿大籍香港裔球員賴浩俊，首局僅以19比21惜敗，但第2局完全被對手主宰，僅拿到7分，最終直落二遭淘汰。而蘇力揚接下來8強的對手就是賴俊浩，試圖替自家人報仇。
至於拿到萊茵魯爾世大運男單金牌的丁彥宸，則是以16比21、10比21不敵地主球員趙建曄，同樣止步16強。
