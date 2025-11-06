12強中華隊獲精英獎特別獎、陳傑憲入圍男運動員 運動部解釋原因

運動部在今天公布今年體育運動精英獎六大獎項入圍名單以及終身成就獎、特別獎獲獎者，其中終身成就獎由蔡崇濱拿下，特別獎則頒發給12強中華代表隊，而對於今年陳傑憲以團隊運動隊長身分列入最佳男運動員入圍名單，運動部也坦言，未來擬將針對精英獎相關細則進行修正。

今年體育運動精英獎是運動部成立後首次辦理，並將於12月24日舉行頒獎典禮，在今天入圍名單公布記者會上也提前揭曉終身成就獎、特別獎獲獎者，其中「終身成就獎」得主為蔡崇濱。運動部指出，蔡崇濱一生深耕體育教育與排球運動，在排球培訓貢獻及世代傳承寫下不朽傳奇，蔡崇濱曾任國立成功大學男排隊教練，一手開創1974年大專盃三連霸盛世，並帶領成大女排隊連續奪冠，更指導民德國中女排隊勇奪1984年瑞典戈夏盃冠軍等國際頂尖佳績。此外，蔡崇濱在學術上發表超過200篇論著，並擔任國家代表隊訓輔與運科委員，擘畫培訓制度，推動國際交流。

而讓全台人民在去年12強棒球賽中熱血沸騰且最終拿下冠軍的中華成棒代表隊則榮獲「特別獎」。運動部表示，中華隊在組軍之初，無懼外界質疑，畢竟這支隊伍集結超過半數未參加一級國際賽經驗的新銳悍將，並由首次執掌國家隊兵符的總教練曾豪駒領軍，即使晉級都被視為極嚴峻的挑戰。然而，選手們在場上燃燒鬥志、發揮超高水準，憑藉鋼鐵般的意志與絕佳的默契，一路過關斬將，最終勇奪2024年第3屆世界棒球12強的冠軍金盃。這座世界冠軍的熱潮瞬間點燃全國人民的運動激情，不僅重新展現台灣棒球的熱血與實力，更極大化提升國家棒球的榮耀與國際能見度。

對於這次6大獎項入圍名單與終身成就獎和特別獎項初選評選結果，評審會副召集人張少熙說：「代表評審委員向入圍選手團隊致以最高敬意，這次102件裡面在整個評選過程中委員心情是非常糾結。每位選手表現是非常優異，在充滿糾結底下投出今天入圍者，這個過程是困難的但也非常光榮，在投票過程中想到選手在場上非常辛勞與優異表現，我們也秉持公正進行評選，對於沒有入圍選手我們也表示最高敬意。」

對於今年精英獎入圍名單也有一些遺珠出現，包括體操「世界貓王」唐嘉鴻未出現在入圍名單，運動部綜合規劃司司長許馨文表示，今年仍有部分被推薦人選婉拒推薦。

至於12強賽MVP「台灣隊長」陳傑憲出現在過去大多是由個人運動選手入圍的最佳男運動員名單，像是過去我國羽球黃金男雙李洋、王齊麟就因為是參與雙打賽事，而無法以個人名義在最佳男運動員獲得提名。

許馨文也直言，運動部主要是受理推薦，推薦名單再交由評審委員審查，只要符合男女運動員事蹟就可以接受評選，其中陳傑憲是由中華職棒聯盟推薦，推薦事蹟為12強賽MVP，對於有一些開先例的狀況，未來也會考慮針對獎項細分做修法，像是雙打是團隊還是個人，身心障礙是否單獨獨立，未來將會修法。