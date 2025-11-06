精英獎入圍名單揭曉 最佳男運動員陳傑憲、俞俊安爭霸

運動部在今天公布體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」的得主，「終身成就獎」得主為今年已故排球教練蔡崇濱，而讓全台人民在去年11月熱血沸騰的12強棒球賽中華代表隊勇奪冠軍的佳績，則榮獲「特別獎」，以表彰他們讓全國人民為之瘋狂，再掀棒球熱潮，獲得無與倫比的榮耀，實至名歸。

今年體育運動精英獎將在12月24日舉行頒獎典禮，今天運動部也公布6大獎項入圍名單，其中「最佳女運動員」入圍的包括舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮，「最佳男運動員獎」入圍則聚集了世大運表現亮眼的羽球好手丁彥宸、射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP「台灣隊長」陳傑憲，及蹲舉破世界紀錄的舉重好手楊森。

至於在「最佳運動團隊獎」則由摘下首座世界冠軍的12強中華棒球代表隊、雨中奮戰且創下世界運動會6連霸的中華女子拔河隊、射箭世錦賽奪金的中華射箭女子團體，及世界大學運動會表現亮眼的桌球男子團體，及跆拳道品勢女子團體共同角逐。

「最佳新秀運動員獎」入圍者，包括跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲霸氣的江靜緣、國際擊劍賽中以神速攻防突圍的李讓、射箭世界盃一鳴驚人的許芯慈，及桌球新星陳忞昕等潛力新秀，以銳不可擋的新世代氣勢，書寫自己的傳奇篇章。

「最佳運動精神獎」入圍者包括不屈不撓的中華女子拔河隊、永不放棄且全力奮戰，只為作孩子榜樣的周天成、88歲「噴射機阿嬤」的田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩楼」的田徑及游泳好手唐成瑤。

「最佳教練獎」入圍的包括曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰和賴敏男，他們以專業的戰術，打造出在國際賽場上叱吒風雲的優秀選手。

運動部部長李洋表示，今天是運動部成立後第一次舉辦體育運動菁英獎記者會，過去自己也成以選手身份參加，「這次是運動部首度主辦精英獎，別具意義。今年精英獎各獎項（除終身成就獎外）評選事蹟期間為113年10月1日起至114年9月30日止，包括各機關推薦及媒體推薦，共計102件參加評選。」