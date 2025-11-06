NHL／史上第一人 歐維契金第900號進球寫下里程碑

北美職業冰球聯盟（NHL）巨星歐維契金今天在率領華盛頓首都隊以6比1擊敗聖路易斯藍調隊（St. Louis Blues）的賽事中，成為NHL史上第一位生涯進球數達到900球的球員。

法新社報導，現年40歲的華盛頓首都（Washington Capitals）王牌歐維契金（Alex Ovechkin）在他職業生涯第1504場比賽第2節攻入這顆里程碑進球，幫助球隊取得大勝。

歐維契金說：「酷斃了，成為史上首位達成這項紀錄的球員，這真是特別的一刻。」這場比賽也讓華盛頓首都隊終結5連敗低潮。

他補充說：「在連敗期間，這顆球的確很關鍵，而900這個數字本身就意義非凡。」

歐維契金尚未宣布本季之後的新動向，但他說，「我們玩得很開心，休息室裡的氣氛也很棒，我依然享受比賽」。

歐維契金4月取得生涯第895號進球，超越加拿大傳奇「冰球大帝」葛瑞斯基（Wayne Gretzky）榮登進球王，名留冰球史。

他今天在幾乎背對球門的情況下，旋身快速以反手射門，將球送入球門後，紅燈閃爍，他興奮大吼並跳了起來。

全場觀眾起立歡呼，華盛頓首都隊球員全部衝上來圍著他慶祝，當大看板上的數字從899變成900，看台噴出彩帶，氣氛熱烈。

這是歐維契金NHL生涯中第442顆主場進球，他整個職業生涯都效力華盛頓首都隊。

歐維契金舉起球桿向球迷致意，幾分鐘後，現場播放起向他致敬的影片，觀眾再度起立鼓掌，歐維契金輕撫胸口，揮手回應觀眾喝采。