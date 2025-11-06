網球年終賽／謝淑薇攜奧斯塔朋科分組賽3連勝 生涯5度晉級4強

我國網球一姐謝淑薇今天在WTA年終賽女雙分組賽最後一戰，與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，以6：3、6：1直落二擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），分組賽以3連勝晉級到4強賽。

生涯前4次參加年終賽都打進到決賽，其中包括2013年奪冠的謝淑薇，今年與奧斯塔朋科搭檔再度挑戰年終賽，並在分組賽前2戰都順利取勝，四強門票已納入囊中。

今天兩人則是在最後一戰遭遇穆罕默德／舒爾絲，在首盤賽事中，儘管謝淑薇／奧斯塔朋科在第5局遭到破發，不過兩人接下來卻是連拿4局，包括兩度破發得手，以6：3先下一城。

第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科乘勝追擊，在首局就率先破發，並且在接下來幾局打得對手毫無招架之力，以6：1勝出收下3連勝，以分組賽第1名晉級4強，也是謝淑薇生涯第5度晉級到4強賽。