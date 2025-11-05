三太子網賽／睽違6年參賽 莊吉生瓦解賽末點逆轉奪勝

睽違6年終於再度踏上台灣職業賽場的36歲「麻吉爸爸」莊吉生，今天在2025台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽生守住一個賽末點，鏖戰2小時53分逆轉擊敗法國好手韋伯（Arthur Weber），在愛子見證下晉級16強；地主男雙許育修／黃琮豪也攜手上演爆冷秀，直落二扳倒雙打頭號種子。

世界排名第1260的莊吉生過去就是華國三太子盃常客，從2014年首屆就參加連績參加了六屆，曾經在2018、2019年兩度闖進最後八強，但在疫情停辦四年後莊吉生又剛好髖關節開刀，一直到今年才終於如願再度站上單打賽場。從旅居美國愛說臺語的「麻吉哥哥」到現在升格父親的「麻吉爸爸」，莊吉生今天碰世界第534的法國33歲老將韋伯，決勝盤「搶七」瓦解對手一個賽末點，最終以6：7（5：7）、6：3、7：6（8：6）逆轉奪勝。

韋伯2023年珠海挑戰賽奪冠，當時決賽就是三盤擊敗莊吉生，相隔兩年莊吉生報仇成功，他笑說：「我可能有兩年沒打這麼長的比賽了！」莊吉生也提到，和韋伯交手過，知道跟他會很難打，「會要一直來回，特別是最近回來後比較少練單打，詭已經很少在打單打，甚至明年也還不確定會不會打單打，我打到後面真的不知道怎麼贏的，幸好今天我覺得發球還不錯，當一位球員就是有那種體會，就是為了贏要拚到死！」

莊吉生還爆料，這次家人、老婆和快一歲的兒子都在場邊，「有朋友還跟我說，在對手發球時，兒子還叫了一聲，讓對手雙發失誤，但我是沒有聽到啦，但很久沒在台灣贏球了，很高興！」

壓軸的雙打台將許育修／黃琮豪組合雖然籤運不佳，首輪就對上第1種子奧地利、捷克聯軍奧伯萊特納 (Neil Oberleitner)／弗爾本斯基 (Michael Vrbenský），地主組合以6：2、6：3中止近期4連敗，為地主掙得一席雙打8強資格。

許育修／黃琮豪賽後十分滿意今天的表現，許育修說：「我對這兩位選手都蠻熟悉的，一位是青少年一直跟我同期球員，另一位之前也配過，我們很多次在未來賽也拿過冠軍的搭檔，所以對我來說他們兩個都是蠻熟悉的，也知道他們的雙打水平都蠻好，但是雙打其實就是看誰的穩定比較高，我們今天就是發揮的比他們再好一點。」

黃琮豪也說：「今天就打得很順，或許是因為主場的原因吧，今天我們打得比前幾週要好很多。」