田徑／走過低潮重新看清目標 羅佩琳重回顛峰放眼57秒大關

114年全國運動會田徑女子400公尺跨欄決賽，台東縣好手羅佩琳以57秒68強勢奪金，打破自己在106年所創下的大會紀錄（58秒15），收下個人第六面全運金牌，也宣告她正式走出兩年前因傷退賽的低潮，重返巔峰。

回憶全運會奪金當下，羅佩琳坦言，「真的很想哭，因為我終於做到了。但我選擇用笑容記錄這一刻。」兩年前在全運準決賽因傷退賽、無緣六連霸，她一度陷入自我懷疑，「那時覺得一切努力都白費了，但也因為停下來，我重新問自己：我為什麼而跑？」她說，重返賽道後，心態變得更成熟，「這次站上頒獎台，我不只是回來比賽，而是回來做最喜歡的自己。」

問到這兩年最大的挑戰，羅佩琳說：「是要重新相信自己。」她坦言，一次受傷就可能讓訓練重新歸零，但她選擇不逃避，「只要願意改變，任何事都會找到方法。擁有不放棄的心，我們就已經是勇敢的人。」

羅佩琳特別提到在國、高中學弟妹的陪伴下，重新找回節奏與信念，「他們在訓練時跑在前面讓我追，拉著我往前，讓我知道我還有能力跟上、還有機會繼續進步。」

除了心態，視力改善也是她突破的重要關鍵。多年近視讓羅佩琳比賽時常受隱形眼鏡乾澀、雨水和風的影響，「跑400公尺跨欄不能有一秒視線模糊。」

因此在濰視眼科評估後，她選擇接受近視雷射手術，「做完手術後，我第一次覺得跑步這件事變得更單純。我不用再擔心眼睛糊掉，也不用起床先找眼鏡。這是一場讓我重新看清目標的改變。」

贊助商濰視眼科得知她的夢想後，更主動協助她爭取出國比賽資源、補助移訓費用，讓她得以無後顧之憂專注於訓練，羅佩琳也感謝身邊眾多人支持，包括經紀公司、國體大王國慧教練、沙鹿國中陳柏成教練、物理治療團隊、營養師及多位企業贊助商，「以前打工收入只能維持生活，要出國比賽很困難。現在有大家的幫助，我可以更專注訓練，也更有勇氣站上國際舞台。」

取得亞運資格後，羅佩琳為自己設定新目標：「我要跑進57秒內。」接下來她將投入冬訓，強化體能、肌力與步頻技術，「現在訓練不是拼命硬撐，而是要讓身體能長久站在巔峰狀態。」 400跨欄選手羅佩琳全運會破紀錄奪金。圖／羅佩琳提供