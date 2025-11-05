桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒苦戰5局晉16強

台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT法蘭克福冠軍賽首輪32強陷入苦戰，幸好第5局扛住壓力，以8比11、11比4、11比6、9比11、11比9擊敗日本的篠塚大登，成功晉級16強。

現年24歲、世界排名第11的林昀儒，賽前和21歲、世界排名第29的篠塚大登在去年交手1次，當時林昀儒也是鏖戰5局才獲勝。今天雙方再度交手，首局林昀儒一度以5比2領先，但隨即被追平比數，之後2人拉鋸，篠塚大登在8比8平手後連得3分先拿下首局。

第2、3局林昀儒找回攻擊主動權，除了招牌反手擰球依舊出色外，多次適時變向的正手拍也達到得分目的，如願追回2局並率先聽牌。第4局林昀儒打法稍微改變，刻意攻擊對手中路，但篠塚大登有備而來，多次閃側身正拍強攻，如願搶下雙方戰成平手。關鍵決勝第5局，林昀儒先掌握優勢，不過在被對手追到7比8時主動喊了暫停，只可惜暫停過後仍被對手追平比數。

雙方來到9比9平手時，上演本場比賽最多拍來回的中遠台相持球，最終篠塚大登一記正手拍出界，讓林昀儒取得賽末點。接著林昀儒發球時出其不意偷長球，讓對手反應不及，最終回球失誤，讓林昀儒耗時43分鐘才拿下這場勝利。晉級16強的林昀儒，接下來的對手將是韓國35歲的李相秀，2人生涯交手3次，林昀儒2勝1敗佔上風。