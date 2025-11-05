韓國羽賽／台灣一姐邱品蒨 直落二晉級16強

BWF超級300的韓國羽球大師賽，台灣女單一姐邱品蒨今天在首輪32強以21比17、21比16擊敗曾經被譽為大馬「天才少女」的吳堇溦，成功闖進16強。

世界羽球總會（BWF）女單世界排名第20的邱品蒨，已是台灣一姐，今天是她生涯首度對上25歲的吳堇溦。

吳堇溦在15歲那一年就獲得世青女單金牌，因為打法相當全面，被譽為「天才少女」、「女版李宗偉」。

不過她在2018年拿下青奧羽球女單金牌後，因為罹患怪病，被迫切除大腸，之後雖在2021年重返球場，但成績一直沒有起色，2021年宣布退休後，目前世界排名第63名，並且以自由人身分參賽。

邱品蒨今天首戰吳堇溦，首局前段邱品蒨曾取得5比2的短暫優勢，隨後2人開始拉鋸，分差都沒超過2分，但邱品蒨在雙方16比16平手時，靠一波5比1攻勢先收下首局。

第2局前段邱品蒨因出現過多主動失誤，一度以4比7落後，但接著她連得7分，反倒以11比7領先進入技術暫停。

短暫休息過後，邱品蒨逐漸掌握場上節奏，靠著出色的前後場吊動，以及網前小球，始終握有領先，最終如願直落二過關。

這場超級300的韓國大師賽，女單項目台灣派出9人參賽，陣容相當豪華，至今包括邱品蒨在內，已有4人闖進16強。