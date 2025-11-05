網球／45歲大威獲外卡 明年1月再戰澳網熱身賽
明年澳網開打前的奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）主辦單位今天宣布，坐擁7座大滿貫女單冠軍的美國女網名將大威廉斯（Venus Williams）明年1月將以45歲之齡參賽。
法新社報導，大威經歷16個月休戰後，今年8月重返美網賽場，現已獲得外卡資格，將參與明年1月5日至11日舉行的澳網熱身賽－奧克蘭菁英賽。
賽事總監藍帕林（Nicolas Lamperin）表示：「她是當代最偉大的球員之一，她在場上的表現無需多言。」他還說大威目前狀態極佳。
日本好手、4屆大滿貫得主大坂直美同樣確定參賽。
大威曾於2015年擊敗丹麥女將瓦芝妮雅琪（CarolineWozniacki），奪下奧克蘭菁英賽冠軍。她生涯拿過5座溫網單打冠軍、2座美網單打冠軍，並於2000年雪梨奧運摘金。
澳網會內賽將於明年1月18日在墨爾本（Melbourne）開打。
