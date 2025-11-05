快訊

高球／聲寶公開賽首輪曾雅妮因傷退賽 洪玉霖獵鷹67桿拔得頭籌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洪玉霖第一輪打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。圖／TLPGA提供
洪玉霖第一輪打出低於標準桿5桿的67桿，領先群雌。圖／TLPGA提供

2025聲寶女子公開賽第一輪今天於南一高爾夫球場進行，開賽前在桃園中悅鄰居的加碼下，原總獎金750萬元已提高到770萬，在曾雅妮因腰部不適退賽的情況下，美國Epson Tour好手洪玉霖在鐵桿高效發揮，本輪雖也吞下兩柏忌，但靠著1鷹、5鳥的進帳，整日繳出低於標準桿5桿的67桿成績暫列第一名。  

今年10月起才開始返台參賽的洪玉霖，今天首輪火力集中在前九洞，至上半場結束已成功與對手間保持一定差距，幫助自己在本輪拔得頭籌，「要歸功於鐵桿表現是近期最好的一場。第九洞開球相當不錯，第二桿只剩230碼，我拿三號木桿打上果嶺後留下約5碼第一推距離，所以很順利地推進抓進老鷹。不過今天開球並非最佳狀態，加上最後幾洞體力有些下滑，揮桿節奏也有點跑掉，最後兩洞就吞下兩記柏忌；但我最後的擊球表現也不算差，只是切球結果沒能多帶點滾動距離，最後的推桿也沒能推進，儘管如此還是在可以接受的範圍內。」

洪玉霖今年在美國愛巡賽賽季初打出不錯的成績，3月的中佛羅里達錦標賽（Central Florida Championship）更取得並列第三名，但季中遭遇手腕傷勢使得多場比賽戰績不甚理想，後續她也接受中、西醫治療，加上愛巡賽於10月結束今年最後一場比賽，使得她不用再頻繁出賽而稍有休息空間，目前傷勢已恢復七成，「不少人建議我在美國休個幾場比賽好好養傷，但或許因為我的個性無法容忍自己閒下來，所以一直忍著參賽。回到台灣以後情況好很多，我不用那麼密集的比賽，球場我也比較熟悉，正好給我好好養傷的機會。」

以68桿獨居第二名的陳之敏則是認為，今天不僅鐵桿符合預期，開球木桿的發揮也讓她相當滿意，「今天感覺木桿的觸球紮實度真的很棒，都能達到自己要的碼數，鐵桿同樣也有極佳的手感，加上今天標準桿上果嶺高達17洞，甚至也製造許多剩3、4碼推桿的短推距離！雖然今天攻果嶺的成功率創造許多博蒂機會，但許多推桿都未能推進，今天總共累積31推，還有進步空間，希望明天能夠推好讓成績更上一層樓。」

明天大會將進行第二輪賽程，次輪結束後將取成績最優之前50名職業選手（含同桿者）進入最終輪。大會歡迎所有球迷前來為選手們加油。無法蒞臨現場的球迷，也可透過11月8日、9日上午9點至10點，博斯高球二台播出的賽事精華欣賞球員卓越表現。

高爾夫 老鷹 曾雅妮

相關新聞

韓國羽賽／台灣一姐邱品蒨 直落二晉級16強

BWF超級300的韓國羽球大師賽，台灣女單一姐邱品蒨今天在首輪32強以21比17、21比16擊敗曾經被譽為大馬「天才少女...

網球／45歲大威獲外卡 明年1月再戰澳網熱身賽

奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）主辦單位今天宣布，坐擁7座大滿貫女單冠軍的美國女網名將大威廉絲（Venu...

高球／聲寶公開賽首輪曾雅妮因傷退賽 洪玉霖獵鷹67桿拔得頭籌

2025聲寶女子公開賽第一輪今天於南一高爾夫球場進行，開賽前在桃園中悅鄰居的加碼下，原總獎金750萬元已提高到770萬，...

田徑／台美混血姊妹完成入籍 爭取代表台灣出賽

美國長大的混血姊妹鄭蜜雅、鄭娜雅最近取得台灣國籍，姊姊專攻跨欄、妹妹擅長短跑。她們表示：「我們對自己的文化感到自豪。如果...

電競／英雄聯盟LCP聯賽新賽季1/16登場 導入冠軍積分制度

即將在2026年迎接第2個賽季的英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP），預計於1月16日替第1賽段揭開序幕，並將導入冠軍積分制...

高球／上個月才拿久違的冠軍 曾雅妮宣布因傷退出聲寶公開賽

「微笑球后」曾雅妮上個月底在TLPGA緯創女子公開賽，奪下個人自2014年以來的首座職業賽冠軍。她原先打算在聲寶公開賽登場，但因腰部劇烈疼痛，經評估後決定退賽。 經紀公司指出，曾雅妮今早在練習場

