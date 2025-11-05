田徑／台美混血姊妹完成入籍 爭取代表台灣出賽

美國長大的混血姊妹鄭蜜雅、鄭娜雅最近取得台灣國籍，姊姊專攻跨欄、妹妹擅長短跑。她們表示：「我們對自己的文化感到自豪。如果能和最愛的田徑結合，代表台灣比賽，我們覺得很驕傲。」

近年不少台美混血運動員表達意願或已代表台灣參與國際賽事，籃球界有「賀氏兄弟」賀丹（AdamHinton）、賀博（Robert Hinton），棒球界有費柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）等。

「鄭氏姊妹」在洛杉磯郊區的南巴沙迪納（SouthPasadena）長大。母親鄭雯文近日為兩人辦理完成入籍手續，正與中華民國田徑協會聯繫，尋求參加選拔賽、爭取代表台灣比賽的機會。

姊姊鄭蜜雅（Mia Holden）19歲，就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）生物工程系，目前為校隊一員，專攻100公尺、400公尺跨欄。妹妹鄭娜雅（NayaHolden）17歲，就讀南巴沙迪納高中，主攻100公尺、200公尺、400公尺等短跑項目。

加州高中田徑州錦標賽（CIF State Meet）普遍被視為全美競爭最激烈的高中田徑舞台之一。鄭蜜雅去年在這項高中層級賽事跑出全國前段班成績，在100公尺跨欄預賽跑出13秒81的個人最佳成績，最終奪得銀牌。

台美混血姊妹鄭蜜雅（左2）、鄭娜雅（右2）熱愛跨欄、短跑運動，家人是最大支柱。母親鄭雯文（左）來自台灣，父親霍爾登（Travis Holden）（右）經常協助姊妹練習。鄭蜜雅說：「不管比賽多遠，他們都會開車去看我們。」中央社

鄭蜜雅接受中央社訪問說，去年參加州級比賽時，她原本屬於不被看好的選手，但在練習過程中一次比一次進步，心態完全進入狀況，專注在自己的節奏上，「最後獲得第二名，我非常驕傲，一路以來的努力在比賽中得到收穫」。

兩姊妹一起在田徑運動找到熱情。妹妹鄭娜雅說，先前與姊姊同隊，兩人發揮姊妹情誼，「比賽時，我們總是為對方加油吶喊，無論發揮的結果好或不好，我們都會彼此祝賀、彼此鼓勵。練習時我們一起跑步，互相激勵彼此跑得更快」。

母親鄭雯文7、8歲時隨家人從台灣移民美國，家中一直保留台灣文化，從節日、食物到語言，都盡量讓孩子維持連結。她說：「台灣文化一直是我們生活的一部分。我中文沒有很好，但我希望她們持續會講中文。」

鄭蜜雅最愛牛肉麵，與家人一起做湯圓、刨冰；鄭娜雅喜歡農曆過年習俗，「拿到紅包最開心了」。倆姊妹雖然在美國長大，但身邊不少來自台灣的家人，與「阿嬤」住得不遠。鄭雯文說，「我們都去阿嬤家吃好料的」。

鄭蜜雅說：「我們想要為台灣而跑，因為我們對自己的文化感到驕傲。在我們成長過程中，身邊一直圍繞著台灣文化與食物，我們都非常自豪。能夠把我們在田徑上的熱情，與代表台灣這件事結合在一起，我們感到很光榮。」