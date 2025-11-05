高球／上個月才拿久違的冠軍 曾雅妮宣布因傷退出聲寶公開賽

快訊

「微笑球后」曾雅妮上個月底在TLPGA緯創女子公開賽，奪下個人自2014年以來的首座職業賽冠軍。她原先打算在聲寶公開賽登場，但因腰部劇烈疼痛，經評估後決定退賽。

經紀公司指出，曾雅妮今早在練習場揮桿時，感到腰部劇烈疼痛，經評估後決定暫時退賽。雅妮自今年四、五月起即有腰部負荷，期間持續接受物理治療，並努力完成多場比賽，包括緯創公開賽。然而今日疼痛加劇，為避免舊傷復發，經深思熟慮後做出退賽決定，並將於週五進行MRI檢查，進一步評估身體狀況。

目前雅妮已接受治療，將以休養優先，期待早日康復，以更健康的狀態回到球場。

曾雅妮稍早在社群平台發文表示，「很遺憾我必須宣布退出本周的聲寶公開賽。這是一個艱難的決定，但我需要誠實面對身體狀況。從四、五月開始，我就感受到腰部的不適，這段時間靠著物理治療與調整，努力維持比賽節奏。」

「昨天在配對賽活動後，腰部出現明顯負荷感，經治療後仍不理想。今天早上熱身時，疼痛再度加劇，幾次嘗試後我明白，再硬撐下去只會讓傷勢惡化。經過深思熟慮，我決定退賽。這場比賽對我意義深厚，也感謝聲寶公開賽及陳總裁多年來的支持。對廠商、球迷朋友真的很抱歉，也謝謝大家的關心。我會好好休養、努力康復，期待很快再和大家在球場上見面。」

