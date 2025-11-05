網球／接壞小子戰帖 球后莎芭蓮卡下月迎接「性別之戰」

白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）接下澳洲壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios）的戰帖，兩人下月底將在杜拜上演「性別之戰（Battle of the Sexes）」表演賽，為網壇再造話題。

基里洛斯世界排名最高13，2022年溫布頓打進決賽寫生涯最佳大滿貫成績，但敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），之後飽受傷勢困擾，2023年只打一站比賽，去年更是完全沒有出賽紀錄，今年也僅僅打了4站比賽，目前世界排名僅652。

場上沒代表作，屢屢有爭議發言的基魯洛斯不改特色，今年曾說女選手無法接好男性選手的發球，自己狀態可以輕鬆獲勝；莎芭蓮卡在美網期間證實接下戰帖，相關細節正在討論，昨天兩人就各自在社群平台分享對決消息。

這場「性別之戰」將於12月28日登場，場地是可以容納17000人的可口可樂體育館。賽事名稱是和1973年另一場男女選手對陣致敬，當時比賽的主角是傳奇女將比莉珍金，直落兩盤擊敗前溫布頓冠軍里格斯（Bobby Riggs）。

兩位選手12月8日還會到紐約進行另一場表演賽，不過對手都是同性選手，莎芭蓮卡將出戰日本名將大坂直美，基里洛斯碰地主保羅（Tommy Paul）。