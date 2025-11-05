桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 鄭怡靜首輪不敵德國老將出局

快訊

中央社／ 台北5日電
在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣一姐鄭怡靜今天在女單首輪32強出師不利。 新華社
在德國舉行的WTT法蘭克福冠軍賽，台灣一姐鄭怡靜今天在女單首輪32強出師不利，以4比11、5比11、11比9、6比11不敵德國的華裔42歲老將韓瑩。

現年33歲的鄭怡靜，世界排名已跌到第18名。今天賽前曾和世界排名第24的韓瑩交手過7次，鄭怡靜吞下1勝6敗，不過2人上次交手已經是2020年的事。

相隔5年再戰，首局鄭怡靜的主動失誤過多，在雙方2比2平手時，被對手連拿6分奠定戰局；第2局戰況如出一轍，雙方4比4平手時，又被對手連拿6分取得6個局末點後輕鬆拿下。

鄭怡靜到了第3局終於有所反撲，在雙方4比4平手時，靠著出色的連續正手拍搏殺，拉出5比1攻勢，最終順利追回一局。

只可惜來到第4局，鄭怡靜和韓瑩在比賽前段還互相拉鋸，可惜對手在5比5平手時又連得4分，後續鄭怡靜追趕無力，只得吞下2人對戰的3連敗。

鄭怡靜從今年10月中返台帶傷參加雲林全運會後，便馬不停蹄的出國連3週征戰，儘管本場首輪出局後，接下來又將備戰11月17日開打的WTT馬斯開特球星挑戰賽

WTT法蘭克福冠軍賽僅進行男單、女單賽事。台灣女單在鄭怡靜淘汰後，剩下黃怡樺獨撐大局，她首輪將對上大會第5種子韓國的申裕斌。

至於台灣男單唯一參賽的林昀儒，預計今晚首輪對上日本的篠塚大登。

鄭怡靜 全運會 挑戰賽

