昌原國際龍舟競賽 真理大學龍舟隊摘下1金、1銀

真理大學龍舟隊於2025年南韓「昌原國際龍舟競賽」中再度締造佳績，展現堅強的團隊實力與不懈精神。本次賽事吸引多國勁旅參賽，競爭激烈。真理大學代表隊在200公尺賽程中以穩健的節奏與默契拿下銀牌，隨後在400公尺賽事中全力衝刺，以出色的速度與團隊協作勇奪金牌，為母校再添榮耀。

此次參與南韓昌原國際龍舟競賽的隊伍有來自菲律賓、新加坡、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、台灣、南韓等國家；本次賽事由邱惠娟及林芳伃兩位國手領軍，兩位國手於今年八月參賽德國世界杯龍舟賽錦標賽，並將比賽經驗傳承分享與建立不同的觀念給予團隊。

真大代表隊一共計15名選手參賽，全員來自該校運動管理學系，以大二至研究所學生齊心協力，展現「學長姐帶學弟妹、團隊共成長」的精神。隊員們在賽前歷經長時間嚴格訓練，從體能、節奏配合到心理調適皆全力以赴，只為在國際舞台上展現真理大學的運動風采。

真大龍舟隊指導教練范良誌表示，隊員們在訓練過程中展現極高的紀律與團隊凝聚力，能在國際賽場上奪牌，是長期努力與堅持的成果。學校也特別肯定龍舟隊的表現，認為這不僅是體育成就的肯定，更是學生成長與團隊合作精神的具體展現。