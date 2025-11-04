高球／聲寶公開賽總獎金升至750萬 曾雅妮登場捍衛主場 

2025聲寶女子公開賽首輪即將於明天登場，100位來自台、泰、日、新、馬的職業、業餘選手進駐南一高爾夫鄉村俱樂部，將會在這場總獎金提高至750萬元的南台灣大賽角逐榮耀，其中聲寶的陳茂榜工商發展基金會贊助選手曾雅妮，一周前才剛高舉緯創女子公開賽永久盃、終止個人長達11年冠軍乾旱期此次賽事能否延續前場比賽勢如破竹的威力，也成為所有球迷最關注的焦點。

今年為聲寶女子公開賽來到南一高爾夫鄉村俱樂部舉辦的第四年，歷年在聲寶集團力挺，以及遠炬公司、貿聯集團等南部知名企業的加碼贊助下，獎金逐年升高，一路成長到今年的750萬元。秉持著回饋社會的理念，聲寶集團依循傳統，今年也會在配對賽進行慈善捐款，善款將捐贈於慈善團體，以實現聲寶集團重視公益的企業理念。

在本日賽前記者會，聲寶集團總裁陳盛沺首先向全體選手、媒體及與會來賓表示，「聲寶女子公開賽邁入第七屆，同時這次也是第四年來到南一球場舉辦。今年希望各位選手能繼續努力，尤其最近我們的雅妮浴火重生，歷經11年後再次奪冠，真的很不簡單，她會是所有爭取首冠的選手們的表率。在此勉勵台灣選手持續精進，尤其看到除了韓國選手外，日本、泰國選手也在國際舞台嶄露頭角，期望更多像是洪玉霖等年輕選手也能在國際上發光發熱。」

台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長也上台致意，「聲寶女子公開賽今年邁入第七屆，獎金更提高到750萬元的規模。我謹代表TLPGA感謝聲寶集團陳盛沺總裁長期以來的支持。聲寳集團力挺台灣女子高球運動，幫助TLPGA台巡賽規格持續向上提升，吸引更多國外優秀選手來台競技，也讓台灣選手們能在主場獲得寶貴的國際歷練及世界積分。」

此次的選手代表彭婕則在記者會尾聲發表感言，「身為一名職業高爾夫選手，我深深明白，每一場比賽的背後，都有許多人默默付出與支持。在此，我要特別感謝聲寶集團，長期以來對女子高爾夫運動的關心與投入，讓我們能夠專注在球場上，全力發揮自己的實力。」

今年賽事除了各界將目光放在曾雅妮身上外，去年冠軍選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）挾帶著今年賽季台巡四座冠軍的銳利兵鋒前來捍衛后座，近況絕佳的她為正規賽中領先組的熱門人選，此外，旅美好手洪玉霖、林子涵、今年在女子台巡也取得勝果的彭婕、曾楨、劉芃姍，以及張亞琦、俞涵軒等台灣好手也齊聚一堂，全力以赴將冠軍盃留在台灣。 配對賽開球儀式貴賓與選手一同合影。圖／TLPGA提供