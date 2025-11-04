快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／驚！場上比賽主教練突然暴斃 球員當場倒地痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名波士尼亞足球教練齊館佐維奇，在執教比賽時突然暴斃。截圖自X
一名波士尼亞足球教練齊館佐維奇，在執教比賽時突然暴斃。截圖自X

歐洲足球賽場上，發生一件不幸的消息，據歐洲媒體報導，一名44歲擔任班查魯卡玻拉斯(FK Borac Banja Luka)足球隊主教練齊佐維奇(Mladen Zizovic)，正在執教一場塞爾維亞超級聯賽比賽，賽事進行到第22分鐘，他突然身體不適倒地，比賽隨即中斷，救護車馬上就把這名教練送往醫院治療，但隨後球場上就傳出他身故的消息，聽聞噩耗後，場上比賽有球員難過倒地痛哭。

這名教練死因尚未確定，外界猜可能是心臟病發猝死，而他的知名度並不高，但於2008年曾代表波士尼亞與赫塞哥維納(波黑)參加過四場國家隊的比賽，因此前塞爾維亞國家隊教練米洛瓦諾維奇(Nesko Milovanovic)，特別表達哀悼之意，「三個孩子失去了父親，這是無法想像痛苦之事。他是一位傑出的教練，令人深感悲痛；謹向該足球隊全體成員致以最深切的慰問之意。」

教練

相關新聞

高球／聲寶公開賽總獎金升至750萬 曾雅妮登場捍衛主場 

2025聲寶女子公開賽首輪即將於明天登場，100位來自台、泰、日、新、馬的職業、業餘選手進駐南一高爾夫鄉村俱樂部，將會在...

足球／驚！場上比賽主教練突然暴斃 球員當場倒地痛哭

歐洲足球賽場上，發生一件不幸的消息，據歐洲媒體報導，一名44歲擔任班查魯卡玻拉斯(FK Borac Banja Luka)足球隊主教練齊佐維奇(Mladen Zizovic)，正在執教一場塞爾維亞超級

「富邦 Dream Team」捷報頻傳 支持運動員勇敢逐夢

富邦金控集結旗下贊助選手組成「富邦 Dream Team」日前正式成軍，近期各項賽事選手們捷報頻傳。上周2025富邦長春...

羽球／詮釋「台式溫暖」真諦 戴資穎受邀擔任服飾品牌大使 

UNIQLO來台歡慶15周年之際，迎來在國際舞台上展現台灣精神、深受全民喜愛的前世界球后戴資穎，擔任年度品牌大使。從球場...

擊劍／世界青年男子銳劍賽 中華小將李讓在美加強敵夾擊下勇奪第七

我國擊劍小將李讓，在114年全國運動會，代表台北市拿下個人與團體金牌，在短時間休整後，即飛往薩爾瓦多參賽FIE世界青年男子銳劍錦標賽。 本次賽事美國隊精銳全出，U20排名前12的選手均參賽，加拿大則

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

WTA年終賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，我國「一姊」謝淑薇和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostape...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。