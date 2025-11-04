聽新聞
足球／驚！場上比賽主教練突然暴斃 球員當場倒地痛哭
歐洲足球賽場上，發生一件不幸的消息，據歐洲媒體報導，一名44歲擔任班查魯卡玻拉斯(FK Borac Banja Luka)足球隊主教練齊佐維奇(Mladen Zizovic)，正在執教一場塞爾維亞超級聯賽比賽，賽事進行到第22分鐘，他突然身體不適倒地，比賽隨即中斷，救護車馬上就把這名教練送往醫院治療，但隨後球場上就傳出他身故的消息，聽聞噩耗後，場上比賽有球員難過倒地痛哭。
這名教練死因尚未確定，外界猜可能是心臟病發猝死，而他的知名度並不高，但於2008年曾代表波士尼亞與赫塞哥維納(波黑)參加過四場國家隊的比賽，因此前塞爾維亞國家隊教練米洛瓦諾維奇(Nesko Milovanovic)，特別表達哀悼之意，「三個孩子失去了父親，這是無法想像痛苦之事。他是一位傑出的教練，令人深感悲痛；謹向該足球隊全體成員致以最深切的慰問之意。」
Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.— kskrck (@Kskrck) November 3, 2025
Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01
