足球／驚！場上比賽主教練突然暴斃 球員當場倒地痛哭

歐洲足球賽場上，發生一件不幸的消息，據歐洲媒體報導，一名44歲擔任班查魯卡玻拉斯(FK Borac Banja Luka)足球隊主教練齊佐維奇(Mladen Zizovic)，正在執教一場塞爾維亞超級聯賽比賽，賽事進行到第22分鐘，他突然身體不適倒地，比賽隨即中斷，救護車馬上就把這名教練送往醫院治療，但隨後球場上就傳出他身故的消息，聽聞噩耗後，場上比賽有球員難過倒地痛哭。

這名教練死因尚未確定，外界猜可能是心臟病發猝死，而他的知名度並不高，但於2008年曾代表波士尼亞與赫塞哥維納(波黑)參加過四場國家隊的比賽，因此前塞爾維亞國家隊教練米洛瓦諾維奇(Nesko Milovanovic)，特別表達哀悼之意，「三個孩子失去了父親，這是無法想像痛苦之事。他是一位傑出的教練，令人深感悲痛；謹向該足球隊全體成員致以最深切的慰問之意。」

Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.

Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01 — kskrck (@Kskrck) November 3, 2025