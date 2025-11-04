羽球／詮釋「台式溫暖」真諦 戴資穎受邀擔任服飾品牌大使
UNIQLO來台歡慶15周年之際，迎來在國際舞台上展現台灣精神、深受全民喜愛的前世界球后戴資穎，擔任年度品牌大使。從球場上的無畏挑戰，到街巷間的自在生活，戴資穎以堅韌精神詮釋「台式溫暖」的真諦。
UNIQLO LifeWear從台灣人的生活出發，為多變的冬季氣候打造高機能外套，帶來最懂台灣的「台式溫暖」，邀請大家與小戴一同穿上最溫暖舒適的服裝，勇敢迎接每一個寒冬挑戰。戴資穎說：「是大家的支持，讓我在風雨中也能勇敢前行。而不打球的時候，我最喜歡感受平凡生活，享受我最愛的『台式溫暖』。」
UNIQLO將於 11 月 8、 9日前往華山文創園區樹前草地參加「UNIQLO熱力製造所」活動，探索次世代保暖科技，感受秋冬穿搭靈感，凡參加活動者，掃描活動QR CODE登入會員，即可獲得100元滿額優惠券（滿千折百抵用券，每人限折抵乙次）。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言