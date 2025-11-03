聽新聞
WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝
WTA年終賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，我國「一姊」謝淑薇和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）預賽開出紅盤，今天分組第2戰碰巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）再度奪勝，提前預約一席4強門票。
台拉組合今年首度合作就拿到只有8張的年終賽門票，首戰和俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／比利時梅騰絲（Elise Mertens）重演今年溫布頓爭冠戲碼，由台拉組合復仇成功，以1：6、7：5、10：5逆轉帶走勝利。
今天分組第2戰，台拉組合一下場就破發成功，連拿3局的氣勢雖在謝淑薇遭破發下中斷，但謝淑薇和奧斯塔朋科在關鍵分都有漂亮表現，第7局再破艾拉妮發球局後已取得5：2優勢。
謝淑薇的盤末發球局雖再度失守，不過下一局謝淑薇回發球致勝、網前截擊都換成分數，馬上回破寶莉妮發球局，讓台拉組合以6：3先下一城。
第二盤前8局雙方都互保發球局，第9局台拉組合從14：40落後到連拿2分逼出賽末點，關鍵分謝淑薇網前得手，讓台拉組合以6：4拿下2連勝。
謝淑薇2013年曾和中國「金花」彭帥捧起年終賽金盃，今年賽事總獎金來到破紀錄的1550萬美元，單打1240萬美元、雙打310萬美元，雙打若能以完美的5連勝奪冠，可獲得113萬9千美元（約3514萬新台幣）獎金。
