足球／足協人事異動 秘書長趙士強卸任回歸棒協

爭議不斷的中華民國足球協會，今天發出聲明，宣布秘書長趙士強於10月28日結束足球協會秘書長任務，歸建原任職棒球協會副理事長；協會的技術總監陳亮辰，因個人規劃，11月8日理事會後將辭去本會職務。

足協表示，趙士強及陳亮辰完成階段性任務，將於即日起辭去職務。針對近來外界針對國家代表隊、木蘭聯賽／企甲聯賽與青訓體系的技術發展議題有許多討論，足球協會感謝社會大眾對台灣足球的關心與期待；兩位管理層長官也會協助新任團隊銜接，確保足球發展不中斷。

足協強調，台灣足球的路仍長，儘管仍有許多挑戰，足球協會始終以務實、長遠的角度前行。因為台灣足球的進步不在於個人，而是整體體系的穩健成長，期望在人事異動的此刻，大家能聚焦在共好發展的思路上前行。

【中央社／台北3日電】

中華足協上個月在亞洲盃資格賽後被爆出多項行政疏失，遭指控國家隊赴泰國比賽時住宿條件簡陋，甚至訓練設備不足，引發外界熱議。負責督導台灣男、女足代表隊業務的副秘書長蔡鴻義、理事長王麟祥先後提出辭呈，以示對此次事件負責。

中華足協強調，感謝社會大眾對台灣足球的關心與期待，雖然台灣足球發展的路還很長，過程也有許多挑戰，不過足協將以務實、長遠的角度前行，因為台灣足球的進步不在於個人，而是整體體系的穩健成長，「期望在人事異動的此刻，大家能聚焦在共好發展的思路上前行。」