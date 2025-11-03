快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／足協人事異動 秘書長趙士強卸任回歸棒協

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
圖為中華民國足球協會前秘書長趙士強。記者潘俊宏／攝影
圖為中華民國足球協會前秘書長趙士強。記者潘俊宏／攝影

爭議不斷的中華民國足球協會，今天發出聲明，宣布秘書長趙士強於10月28日結束足球協會秘書長任務，歸建原任職棒球協會副理事長；協會的技術總監陳亮辰，因個人規劃，11月8日理事會後將辭去本會職務。

足協表示，趙士強及陳亮辰完成階段性任務，將於即日起辭去職務。針對近來外界針對國家代表隊、木蘭聯賽／企甲聯賽與青訓體系的技術發展議題有許多討論，足球協會感謝社會大眾對台灣足球的關心與期待；兩位管理層長官也會協助新任團隊銜接，確保足球發展不中斷。

足協強調，台灣足球的路仍長，儘管仍有許多挑戰，足球協會始終以務實、長遠的角度前行。因為台灣足球的進步不在於個人，而是整體體系的穩健成長，期望在人事異動的此刻，大家能聚焦在共好發展的思路上前行。

【中央社／台北3日電】

中華民國足球協會今天再度透過聲明宣布人事異動，包含秘書長趙士強、技術總監陳亮辰完成階段性任務，將先後卸下職務，並協助新任團隊銜接，確保足球發展不中斷。

中華足協上個月在亞洲盃資格賽後被爆出多項行政疏失，遭指控國家隊赴泰國比賽時住宿條件簡陋，甚至訓練設備不足，引發外界熱議。負責督導台灣男、女足代表隊業務的副秘書長蔡鴻義、理事長王麟祥先後提出辭呈，以示對此次事件負責。

中華足協今天再度透過聲明指出，秘書長趙士強已於10月28日卸下職務，歸建原任中華民國棒球協會副理事長，技術總監陳亮辰則因個人規劃，將於11月8日理事會後，與王麟祥一同辭去職務。

中華足協強調，感謝社會大眾對台灣足球的關心與期待，雖然台灣足球發展的路還很長，過程也有許多挑戰，不過足協將以務實、長遠的角度前行，因為台灣足球的進步不在於個人，而是整體體系的穩健成長，「期望在人事異動的此刻，大家能聚焦在共好發展的思路上前行。」

趙士強 棒球

延伸閱讀

足球／「人人是MVP」 YAMAHA CUP花蓮開踢

足球／42年執教15隊…71歲名帥伊萬退休了 駁「騙子」罵聲

必勝客突發「人事異動」掀熱議！涉及全台50間門市　網推測「2種經典口味將被消失」

台日友好！葳格攜手大分三神俱樂部簽合作意向書 培育足球人才

相關新聞

擊劍／世界青年男子銳劍賽 中華小將李讓在美加強敵夾擊下勇奪第七

我國擊劍小將李讓，在114年全國運動會，代表台北市拿下個人與團體金牌，在短時間休整後，即飛往薩爾瓦多參賽FIE世界青年男子銳劍錦標賽。 本次賽事美國隊精銳全出，U20排名前12的選手均參賽，加拿大則

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

WTA年終賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，我國「一姊」謝淑薇和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostape...

足球／足協人事異動 秘書長趙士強卸任回歸棒協

爭議不斷的中華民國足球協會，今天發出聲明，宣布秘書長趙士強於10月28日結束足球協會秘書長任務，歸建原任職棒球協會副理事...

「Power老師」謝博淮奪俄羅斯方塊冠軍 代表台灣爭世界第一

經典電競俄羅斯方塊Red Bull Tetris台灣決賽落幕，在現場逾500人見證下，由人稱「Power老師」的謝博淮締...

肯亞名將為公益募款 基普柯吉：兩年內七大洲各跑一場馬拉松

兩屆奧運馬拉松冠軍、肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）宣布，他將在未來兩年內於七大洲各跑一場馬拉松，為...

高球／奪冠獎勵金進帳破1200萬 曾雅妮：帶給我很大的信心

剛拿下歐巡賽-緯創女子公開賽冠軍的曾雅妮，獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元，而她也確定下一場比賽將是11月5日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。