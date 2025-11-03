「Power老師」謝博淮奪俄羅斯方塊冠軍 代表台灣爭世界第一
經典電競俄羅斯方塊Red Bull Tetris台灣決賽落幕，在現場逾500人見證下，由人稱「Power老師」的謝博淮締造突破51萬分高分，以2比1奪冠，將代表台灣參加12月的全球總決賽。
俄羅斯方塊是不少人從小玩到大的遊戲，Red BullTetris台灣決賽已於1日深夜在「台北白晝之夜」落幕，當天賽制以3局2勝、每局3分鐘的競速對戰張力，吸引大量民眾駐足觀戰。
最終由全球線上預賽排名第一的謝博淮，與同樣展現強大實力的Sunday Lee，都在4強賽以2比0擊敗對手，雙雙前進冠軍賽。
冠軍賽中，2人先各搶下1局，關鍵第3局，謝博淮發揮擅長的道具戰略，以行雲流水的操作快速累積倍率，最終以當天最高的51萬分獲勝，並拿下冠軍盃。
謝博淮也將代表台灣，於今年12月前往杜拜參加全球總決賽，和來自60個國家的玩家爭奪世界第一稱號。
謝博淮賽後接受主辦單位訪問表示，練習那麼久終於實現夢想；決賽的張力確實很緊張，為了這場決賽，每天進行3到4小時的高強度訓練，「我許自己至少能打入最終賽程，登上杜拜之框，為自己留下全球性的紀錄。」
