快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

肯亞名將為公益募款 基普柯吉：兩年內七大洲各跑一場馬拉松

中央社／ 綜合外電報導
肯亞長跑名將基普喬格。 路透社
肯亞長跑名將基普喬格。 路透社

兩屆奧運馬拉松冠軍、肯亞長跑名將基普喬格（Eliud Kipchoge）宣布，他將在未來兩年內於七大洲各跑一場馬拉松，為他所關注的公益事業募款，同時仍會持續參加菁英級賽事。

法新社報導，基普喬格今天跑完紐約馬拉松後公布這項名為「世界巡迴」（World Tour）的計畫。這位曾創世界紀錄的長跑傳奇以2小時14分36秒完賽、名列第17名，贏得中央公園沿途觀眾熱烈喝采。

基普喬格的經紀團隊在聲明中表示：「這趟前所未有的兩年旅程，基普喬格將跑遍全球七大洲的馬拉松賽事，同時維持菁英水準的競賽狀態。」

「此計畫旨在激勵全世界投入跑步運動，並為『基普喬格基金會』（Eliud KipchogeFoundation）募集資金，以支持全球的教育與環境倡議—這正是基普喬格深切關懷的兩項志業。」

在今天比賽前，基普喬格曾告訴 Olympics.com，他希望能在南極洲長跑。他稱這項新計畫讓他有機會嘗試極端挑戰、激發自己的潛能。

即將於4日滿41歲的基普喬格在聲明中表示，他的環球計畫將讓他「不僅為紀錄而戰，更為人而跑」。

「我想繼續挑戰自我、跑出最佳表現，同時啟發他人、回饋社會，並提醒大家：人類沒有極限。」

紐約馬拉松

延伸閱讀

3媽會！彰化田中馬拉松9日登場 田中媽、大甲媽、寶斗媽8日齊聚賜福

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

路跑／第18屆MIZUNO美津濃馬拉松接力賽 每組皆破場地紀錄 創獎金滿貫

路跑／東北季風助攻 菊島澎湖跨海馬拉松盛大登場

相關新聞

「Power老師」謝博淮奪俄羅斯方塊冠軍 代表台灣爭世界第一

經典電競俄羅斯方塊Red Bull Tetris台灣決賽落幕，在現場逾500人見證下，由人稱「Power老師」的謝博淮締...

肯亞名將為公益募款 基普柯吉：兩年內七大洲各跑一場馬拉松

兩屆奧運馬拉松冠軍、肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）宣布，他將在未來兩年內於七大洲各跑一場馬拉松，為...

高球／奪冠獎勵金進帳破1200萬 曾雅妮：帶給我很大的信心

剛拿下歐巡賽-緯創女子公開賽冠軍的曾雅妮，獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元，而她也確定下一場比賽將是11月5日...

桌球／林昀儒出征法蘭克福冠軍賽 男單首輪拚日本新星

在德國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽將於4日登場，世界排名第11名的台灣「桌球一哥」林昀儒，預計於男單...

網球／辛納巴黎名人賽奪冠 超越阿爾卡拉斯重返世界球王

網壇「絕代雙驕」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的年終球王...

路跑／第18屆MIZUNO美津濃馬拉松接力賽 每組皆破場地紀錄 創獎金滿貫

有「台版箱根驛傳」之稱的「MIZUNO美津濃馬拉松接力賽」於昨天（2日）上午在新北市萬里區太平洋建設第二停車場不畏風雨熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。