肯亞名將為公益募款 基普柯吉：兩年內七大洲各跑一場馬拉松
兩屆奧運馬拉松冠軍、肯亞長跑名將基普喬格（Eliud Kipchoge）宣布，他將在未來兩年內於七大洲各跑一場馬拉松，為他所關注的公益事業募款，同時仍會持續參加菁英級賽事。
法新社報導，基普喬格今天跑完紐約馬拉松後公布這項名為「世界巡迴」（World Tour）的計畫。這位曾創世界紀錄的長跑傳奇以2小時14分36秒完賽、名列第17名，贏得中央公園沿途觀眾熱烈喝采。
基普喬格的經紀團隊在聲明中表示：「這趟前所未有的兩年旅程，基普喬格將跑遍全球七大洲的馬拉松賽事，同時維持菁英水準的競賽狀態。」
「此計畫旨在激勵全世界投入跑步運動，並為『基普喬格基金會』（Eliud KipchogeFoundation）募集資金，以支持全球的教育與環境倡議—這正是基普喬格深切關懷的兩項志業。」
在今天比賽前，基普喬格曾告訴 Olympics.com，他希望能在南極洲長跑。他稱這項新計畫讓他有機會嘗試極端挑戰、激發自己的潛能。
即將於4日滿41歲的基普喬格在聲明中表示，他的環球計畫將讓他「不僅為紀錄而戰，更為人而跑」。
「我想繼續挑戰自我、跑出最佳表現，同時啟發他人、回饋社會，並提醒大家：人類沒有極限。」
