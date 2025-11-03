高球／奪冠獎勵金進帳破1200萬 曾雅妮：帶給我很大的信心

快訊

中央社／ 台北3日電
剛拿下歐巡賽-緯創女子公開賽冠軍的曾雅妮，獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元，而她也確定下一場比賽將是11月5日開打的TLPGA聲寶女子公開賽。

台灣永遠的「微笑球后」曾雅妮，拿下由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）和女子歐巡賽（LET）共同認證的緯創女子公開賽冠軍，終結了她長達11年的冠軍荒，故事既勵志又感人。

曾雅妮除了拿到主辦單位的20萬美元冠軍獎金外，贊助商緯創資通也另外頒發相對應的「台灣球員冠軍獎勵金」20萬美元，讓曾雅妮一口氣進帳40萬美元（約新台幣1240萬元）。

這筆獎金，也幾乎等同於曾雅妮在2010年拿到英國女子公開賽冠軍的40萬8714美元。

台灣女子職業高爾夫好手曾雅妮（左）終結長達11年冠軍荒，拿下2025緯創女子公開賽冠軍後，並另獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元。圖／TLPGA提供
台灣女子職業高爾夫好手曾雅妮（左）終結長達11年冠軍荒，拿下2025緯創女子公開賽冠軍後，並另獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元。圖／TLPGA提供

曾雅妮在領獎時提到：「已經很久沒有站在這個位置，感謝緯創資通、TLPGA協會和協力的揚昇球場舉辦這場比賽，也很感謝自己沒有放棄，同時也感謝大家的陪伴，最後一天很多球迷來幫我加油，打起來感覺很不一樣。」

她在接受中央社記者訪問時也笑說：「自從打完比賽之後的1個星期，活動真的非常多，忙到自己都有些不太習慣，畢竟已經很久沒有這樣了。」曾雅妮還開玩笑說：「自己年紀已經大了，需要一點時間適應。」

曾雅妮強調，「這個冠軍真的給了我很大的信心，也希望可以讓更多人受到感動，只要不放棄，準備好自己，總有一天會有好結果。」

儘管曾雅妮透過這座冠軍取得歐巡賽會員資格，但她也明確表示，不會參加今年歐巡的最後2場賽事，「我接下來的比賽應該會是聲寶公開賽，繼續維持好狀態，再來思考明年賽季該怎麼做。」

