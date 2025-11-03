高球／奪冠獎勵金進帳破1200萬 曾雅妮：帶給我很大的信心
剛拿下歐巡賽-緯創女子公開賽冠軍的曾雅妮，獲贊助商頒發的台灣冠軍選手獎勵金20萬美元，而她也確定下一場比賽將是11月5日開打的TLPGA聲寶女子公開賽。
台灣永遠的「微笑球后」曾雅妮，拿下由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）和女子歐巡賽（LET）共同認證的緯創女子公開賽冠軍，終結了她長達11年的冠軍荒，故事既勵志又感人。
曾雅妮除了拿到主辦單位的20萬美元冠軍獎金外，贊助商緯創資通也另外頒發相對應的「台灣球員冠軍獎勵金」20萬美元，讓曾雅妮一口氣進帳40萬美元（約新台幣1240萬元）。
這筆獎金，也幾乎等同於曾雅妮在2010年拿到英國女子公開賽冠軍的40萬8714美元。
曾雅妮在領獎時提到：「已經很久沒有站在這個位置，感謝緯創資通、TLPGA協會和協力的揚昇球場舉辦這場比賽，也很感謝自己沒有放棄，同時也感謝大家的陪伴，最後一天很多球迷來幫我加油，打起來感覺很不一樣。」
她在接受中央社記者訪問時也笑說：「自從打完比賽之後的1個星期，活動真的非常多，忙到自己都有些不太習慣，畢竟已經很久沒有這樣了。」曾雅妮還開玩笑說：「自己年紀已經大了，需要一點時間適應。」
曾雅妮強調，「這個冠軍真的給了我很大的信心，也希望可以讓更多人受到感動，只要不放棄，準備好自己，總有一天會有好結果。」
儘管曾雅妮透過這座冠軍取得歐巡賽會員資格，但她也明確表示，不會參加今年歐巡的最後2場賽事，「我接下來的比賽應該會是聲寶公開賽，繼續維持好狀態，再來思考明年賽季該怎麼做。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言