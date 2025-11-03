快訊

桌球／林昀儒出征法蘭克福冠軍賽 男單首輪拚日本新星

中央社／ 台北3日電
林昀儒。 新華社
在德國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽將於4日登場，世界排名第11名的台灣「桌球一哥」林昀儒，預計於男單首輪面對21歲日本新星篠塚大登。

總獎金50萬美元（約新台幣1540萬元）、只有舉辦單打賽事的WTT法蘭克福冠軍賽將於11月4日至9日點燃戰火，去年尋求衛冕失利、現年24歲的台灣「沉默殺手」林昀儒，這次名列男單第7種子，首輪預計迎戰世界排名29名的21歲日本新星篠塚大登。

雙方曾在去年的世界桌球團體錦標賽正面交鋒，當時林昀儒歷經5局苦戰後勝出，如今暌違1年再度於單打賽場對上篠塚大登，林昀儒期盼順利闖過頭關，逐步朝著繼2023年後再稱霸WTT法蘭克福冠軍賽男單賽場的目標邁進。

另外，女單部分則由世界排名17名的「台灣一姐」鄭怡靜、黃怡樺出擊，其中鄭怡靜獲得第7種子，將於首輪對戰地主42歲老將韓瑩，兩人過去7度過招，鄭怡靜僅拿下1勝，不過上次對決已經是2020年，而黃怡樺則在首輪挑戰韓國新星申裕斌，爭取晉級機會。

林昀儒 鄭怡靜 大聯盟

