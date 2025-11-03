快訊

網球／辛納巴黎名人賽奪冠 超越阿爾卡拉斯重返世界球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛納(右)積分超越阿爾卡拉斯，重返世界第一。 路透社
辛納(右)積分超越阿爾卡拉斯，重返世界第一。 路透社

網壇「絕代雙驕」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的年終球王爭奪戰漸趨白熱化，辛納靠巴黎名人賽奪下金盃，今天公布的最新世界排名超車「小蠻牛」，重返世界第一，但他也強調賽季還沒結束，即將登場的年終賽仍會全力以赴。

美網奪冠後登上世界球王寶座的阿爾卡拉斯，巴黎名人賽早早出局，讓辛納看到登頂可能，他也把握機會，最終戰以6：4、7：6（7：4）力退加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）後，今天公布的世界積分以250分超越阿爾卡拉斯。

「老實說這意義重大，決賽打得很激烈，我們都知道這場比賽的重要性。對他來說，這是很艱難的處境，但就我來看，我非常開心。」

辛納奪就能重返球王，阿里辛則是拿下最後勝利就能取得年終賽資格，最終結果是辛納取得對戰3連勝，生涯對戰也推進到3勝2敗。

下一站就是在杜林舉行的年終賽，辛納強調賽季還沒結束，不過還是可以享受一下巴黎奪冠的時刻，「我會休息幾天，這對身體非常重要，對心理也是，然後我們就會開始準備，希望能以最佳狀態前進杜林。」

今年年終賽將在11月9日進行到16日，辛納除是地主也是衛冕軍，比賽結果將再攸關球王寶座動態。

辛納 阿爾卡拉斯 阿里

