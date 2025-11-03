路跑／第18屆MIZUNO美津濃馬拉松接力賽 每組皆破場地紀錄 創獎金滿貫

有「台版箱根驛傳」之稱的「MIZUNO美津濃馬拉松接力賽」於昨天（2日）上午在新北市萬里區太平洋建設第二停車場不畏風雨熱血開跑。今年共有414支隊伍、超過3300名跑者報名參賽，六大組別共計9支隊伍，皆破場地最佳紀錄，為歷年來破紀錄獎金大滿貫。

自2005年創辦以來，「MIZUNO美津濃馬拉松接力賽」已成為國內歷史最悠久、規模最大的馬拉松接力賽事。今年邁入第18屆，活動採八棒接力形式，其中第三棒及第六棒須由女性跑者出賽，全程約43公里，讓參賽者在挑戰極限的同時，體驗緊湊的競賽氛圍與團隊合作精神。

運動部全民運動署、新北市政府教育局、新北市政府體育局為響應政府政府ESG政策，今年也組隊參加，展現政府推動企業參與運動賽事、鼓勵員工運動，達到促進健康、減少醫療支出的目標，進一步凝聚企業團隊向心力。

今年賽事延續「永續理念」，響應環境部推動體育賽事融入環保概念，比賽服裝使用100%回收紗製成、賽事全程使用循環水杯、及完賽證書電子化，有效減少紙本浪費。

上午六點半，全體參賽隊伍於太平洋建設第二停車場鳴槍起跑，集結國內菁英跑者、跑團及企業代表，全力挑戰個人與團隊最佳成績。今年賽事分為社會組、企業組、大專乙組、高中組、國中組與休閒四人組等六大組別。雖然受東北季風影響，起跑時雨勢不斷，但跑者們的熱血最終戰勝雨勢，突破大雨魔咒，最終許了跑者一個放晴舒適的衝線終點。

今年，社會組最終由大腳ㄚ龍隊以2小時25分36秒破大會最佳場地紀錄，高速衛冕三連霸。企業組由華碩電腦以3小時03分40秒獲得頭籌，智原科技則以3小時07分19秒獲得第二、synopsys以3小時08分48秒獲得第三，企業組前三名皆破大會場地紀錄。

競爭激烈的學生組別部分，大專乙組由國立陽明交通大學以2小時43分03秒獲得三連霸，並破最佳場地紀錄成績。

高中組則由湖口高中以2小時31分35秒奪得二連霸，亦破自身創下的場地紀錄成績，國中組則由尖石國中以2小時44分55秒成績拿下冠軍，不僅擊敗連霸2年的冠軍隊伍亦創下該組大會場地紀錄。

四人接力的休閒組則由台灣師大以2小時42分34秒拔得頭籌，第二名則由無極限長跑以2小時43分22拿下，兩隊皆破去年場地最佳紀錄。各組除了獲得大會所提供的優渥獎金外，亦獲得加碼破紀錄獎金，

而台達電子共參賽11組隊伍，在2025美津濃馬拉松接力賽中，台達電子展現出卓越的企業運動精神與團隊凝聚力，由台達電子電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源 代表領獎，是本屆「企業精神錦旗」最具代表性的獲獎企業之一。主辦單位指出，今年總獎金高達50萬元，除名次獎金外，另設破紀錄獎金，鼓勵選手挑戰自我、突破極限，並培養團隊合作精神與永不放棄的態度。

今年最受矚目的亮點之一，是由藝人丁寧、劉致妤、以及董事長樂團主唱吉董領軍的「董事長跑團」，成員包含KOL與YouTuber，親自披掛上陣接力開跑，展現跨界活力與支持全民運動的正能量，成為現場媒體與觀眾焦點。

為推廣基層體育發展，今年針對高中組與國中組隊伍提供交通補助，新竹以北（含宜蘭）每隊補助1500元，苗栗至南投地區2500元，雲嘉南3500元，高屏、花東5000元，離島地區則可獲得最高10000元補助，鼓勵全台各地學校踴躍參賽。