海洛羽賽／麟榤配擺脫低潮奪冠 王齊麟：賺到月中的錢

經歷連12站的「16強魔咒」，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終於在德國海洛公開賽衝破低潮，世界排名21的兩人連勝4場晉級決賽，台灣時間昨天深夜面對世界排名11的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）再以21：19、21：18奪勝，奪下冠軍的王齊麟說：「有長舒一口氣的感覺。」

王齊麟和李洋的「麟洋配」去年巴黎奧運完成史無前例男雙連霸，奧運後李洋退役，王齊麟改和小8歲的邱相榤搭檔，兩人今年5月在BWF超級300的台北公開賽以地主之姿迎接合作首冠，但接續連續12站最佳成績只到16強，還有連3站「一輪遊」，將近半年的低潮終於在德國結束。

王齊麟接受本報訪問時坦言「有長舒一口氣的感覺」，他也在社群發出長文，感謝家人、球團、教練、朋友、團隊和搭檔邱相榤，最後也「放閃」懷孕的妻子「十元」陳詩媛，感謝愛妻在歐洲連四站跨越時區的支持和鼓勵。