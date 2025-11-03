快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

海洛羽賽／台灣新男雙海洛公開賽奪冠 王齊麟：這只是起點

中央社／ 台北2日電
王齊麟（右）和邱相榤（左）2日合力拿下BWF超級500等級的海洛羽球公開賽男雙冠軍。（BadmintonPhoto提供） 中央社
王齊麟（右）和邱相榤（左）2日合力拿下BWF超級500等級的海洛羽球公開賽男雙冠軍。（BadmintonPhoto提供） 中央社

台灣羽球男雙組合王齊麟邱相榤今天在BWF海洛公開賽以直落二擊敗印尼組合奪冠，拿下合拍以來的首座超級500等級冠軍。王齊麟表示，這只是一個起點，「我們會繼續努力。」

世界排名第21名的王齊麟、邱相榤，自從去年巴黎奧運後固定合作，今天是生涯首度對壘世界排名第11的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。

首局雙方都還在互探虛實，隨後台灣組合就逐漸掌握節奏，尤其邱相榤在前場的控制球發揮相當出色，最多以18比11領先，儘管尾聲失誤過多被對手追到1分差，但仍艱辛拿下。

第2局開賽王齊麟與邱相榤就打出5比0攻勢，但隨後被對手回敬8比0攻勢反倒陷入落後。

幸好台灣組合站穩陣腳再度要回領先，並先靠著對手回球掛網取得20比18的2個賽末點，接著伊斯法哈尼一次後場虛攻球又掛網失誤，讓奪冠的王齊麟與邱相榤興奮跪地吶喊。

王齊麟在接受中央社記者訪問時先是笑說：「我們今年2次打進決賽都奪冠，所以要嘛就不進決賽，晉級了就要奪冠。」

王齊麟談到這座得來不易的超級500等級冠軍，「還是要先肯定我們這段時間努力這麼久、低潮這麼久終於突破，再來更要肯定小邱（邱相榤）的進步。」

他解釋說道：「巴黎奧運結束後，小邱就跟我搭檔，但要他突然跟上我們這個層級的打法一定很辛苦，不過看得出來他一直在進步，也打破原本自己打球的慣性。」

王齊麟強調，這座冠軍只是一個開始，「畢竟日本、韓國、中國都有很多好手沒來參加，雖然我們也打得不錯，但不會因此而自滿，畢竟後續還有很多考驗等著我們。」

拿到這場冠軍，王齊麟最想回台灣休息，他透露：「歐洲4連戰的時候右肩就有點不舒服，一直到今天的決賽，我要殺球時肩膀都甩不太開，而且還會有很痛的感覺，想要快回台灣檢查安心一下。」

王齊麟 邱相榤 羽球

延伸閱讀

海洛羽賽／終結連12站低潮 麟榤配奪合作第2冠

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

海洛羽賽／「麟榤配」台灣內戰勝出 台北公開賽後再晉決賽

海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

相關新聞

海洛羽賽／終結連12站低潮 麟榤配奪合作第2冠

經歷連12站都無緣8強的低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終於在德國一吐怨氣，世界排名21的兩人一路闖進決賽，今...

海洛羽賽／台灣新男雙海洛公開賽奪冠 王齊麟：這只是起點

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤今天在BWF海洛公開賽以直落二擊敗印尼組合奪冠，拿下合拍以來的首座超級500等級冠軍。王齊...

三太子網賽／盧彥勳子弟兵 17歲地主小將打出驚奇

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天在北市網球中心點燃戰火，5位地主先後在會外賽爭取會內資格，退役名將盧彥勳...

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

德國薩爾布呂肯進行的海洛公開賽今天進行最終日賽程，我國女將林芝昀／許尹鏸在女雙決賽率先上陣，可惜面對法國組合蘭伯特（Ma...

雲嘉南白金騎蹟雙連發 用自行車旅遊打造最浪漫濱海騎旅

11月第一周連續兩天周末，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處接連推出兩場極具地方特色的自行車活動「白金騎跡雙教堂 幸...

鐵人三項／2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 張綺文連霸女子后冠

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS小鐵人賽，1至2日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。