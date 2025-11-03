海洛羽賽／台灣新男雙海洛公開賽奪冠 王齊麟：這只是起點

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤今天在BWF海洛公開賽以直落二擊敗印尼組合奪冠，拿下合拍以來的首座超級500等級冠軍。王齊麟表示，這只是一個起點，「我們會繼續努力。」

世界排名第21名的王齊麟、邱相榤，自從去年巴黎奧運後固定合作，今天是生涯首度對壘世界排名第11的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。

首局雙方都還在互探虛實，隨後台灣組合就逐漸掌握節奏，尤其邱相榤在前場的控制球發揮相當出色，最多以18比11領先，儘管尾聲失誤過多被對手追到1分差，但仍艱辛拿下。

第2局開賽王齊麟與邱相榤就打出5比0攻勢，但隨後被對手回敬8比0攻勢反倒陷入落後。

幸好台灣組合站穩陣腳再度要回領先，並先靠著對手回球掛網取得20比18的2個賽末點，接著伊斯法哈尼一次後場虛攻球又掛網失誤，讓奪冠的王齊麟與邱相榤興奮跪地吶喊。

王齊麟在接受中央社記者訪問時先是笑說：「我們今年2次打進決賽都奪冠，所以要嘛就不進決賽，晉級了就要奪冠。」

王齊麟談到這座得來不易的超級500等級冠軍，「還是要先肯定我們這段時間努力這麼久、低潮這麼久終於突破，再來更要肯定小邱（邱相榤）的進步。」

他解釋說道：「巴黎奧運結束後，小邱就跟我搭檔，但要他突然跟上我們這個層級的打法一定很辛苦，不過看得出來他一直在進步，也打破原本自己打球的慣性。」

王齊麟強調，這座冠軍只是一個開始，「畢竟日本、韓國、中國都有很多好手沒來參加，雖然我們也打得不錯，但不會因此而自滿，畢竟後續還有很多考驗等著我們。」

拿到這場冠軍，王齊麟最想回台灣休息，他透露：「歐洲4連戰的時候右肩就有點不舒服，一直到今天的決賽，我要殺球時肩膀都甩不太開，而且還會有很痛的感覺，想要快回台灣檢查安心一下。」