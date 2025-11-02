海洛羽賽／終結連12站低潮 麟榤配奪合作第2冠

經歷連12站都無緣8強的低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終於在德國一吐怨氣，世界排名21的兩人一路闖進決賽，今天面對世界排名11的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）連拿兩局，以21：19、21：18迎接合作的第2座金盃。

屬於BWF超級500系列的海洛公開賽總獎金47萬7千美元，我國共有兩組選手打進決賽，率先在女雙決賽登場的林芝昀／許尹鏸爭冠失利，接續上場的「麟榤配」首局先失2分，不過找到節奏後咬住比分，5：5時更以連拿4分的攻勢取得領先，技術暫停後更一度握有18：11優勢，不過印尼組合先連追4分，再將差距縮小到17：19，所幸邱相榤把握對手回球過短機會殺下第20分，儘管前2個局點都沒把握，邱相榤的攻擊適時得手，讓「麟榤配」驚險以21：19先下一城。

「麟榤配」第二局乘勝追擊，打出5：0的開局攻勢，但發球失誤中斷連續得分，殺球機會又出界，出現一波連丟8分亂流，直到對手殺球掛網才讓「麟榤配」止血。「麟榤配」先追平比分，9：10時再連拿4分超前，把握前場機會下一路領先，不過19：14領先又遭對手連趕3分，王齊麟的大好機會又出現掛網失誤，所幸伊斯法哈尼回敬掛網失誤，讓「麟榤配」取得20：18的「冠軍點」優勢，第一個機會伊斯法哈尼切球就出現掛網，讓「麟榤配」跪地迎接21：18的勝利。

王齊麟去年巴黎奧運和李洋完成史無前例男雙連霸，奧運後李洋退役，王齊麟改和小8歲的邱相榤搭檔，兩人今年5月在BWF超級300的台北公開賽以地主之姿迎接合作首冠，但接續連續12站最佳成績只打到16強，「魔咒」總算在歐洲連4站的最後一站突破，打下合作最佳成績，也成11日過23歲生日的邱相榤最好禮物。