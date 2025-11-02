三太子網賽／盧彥勳子弟兵 17歲地主小將打出驚奇

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天在北市網球中心點燃戰火，5位地主先後在會外賽爭取會內資格，退役名將盧彥勳也現身為17歲小將陳冠守臨場執教，可惜壓軸上陣的陳冠守3盤不敵列第10種子的愛沙尼亞塔姆（Kristjan Tamm），讓台將會外賽全軍覆沒。

地主選手今天由侯醇謙、陳彥丞、傅弘霖、王愷翊和陳冠守接連出賽，前4位選手都以直落二吞敗，陳冠宇首盤激戰到「搶7」以5：7失守，不過第二盤以6：4搶下，終結台將連輸9盤狀態。

可惜陳冠守決勝盤2：6讓出，目前國際青少年排名30的他扼腕說：「首盤沒拿下很可惜，第三盤自己第一個發球局因為一發進球率低，所以被破，並陷於0-3劣勢，對手於是更主動攻擊，給我很大壓力。」

這是陳冠守第一次角逐挑戰賽，持外卡參賽的他表示心情上很激動也很興奮，加上家人在場邊幫他加油，教練盧彥勳也在現場督軍，帶給他很大動力，「最近都和盧教練練球，我從他身上學習到很多東西。」盧彥勳指出，陳冠守雖然仍是青少年選手，但職業賽就要以職業的角度去看，他在許多內容和細節上仍要加強。

盧彥勳是從今年三月開始帶陳冠守，陳冠守也在台灣與挪威的台維斯盃之役擔任陪練員，盧彥勳說：「今天冠守已盡了自己最大能力，可以說把球技發揮到極致，但技術上無論在每一個方面仍需要再加強。」

會外賽首場由持外卡的國立體大二年級侯醇謙迎戰排名710的捷克第一種子弗爾本斯基（Michael Vrbensky），侯醇謙從就讀北市陽明高中至今近5年來都在內湖網球中心訓練，可說是「地主選手中的地主選手」，可惜首盤一度3：1領先沒能把握，最後經過整整兩小時激戰以6：7（4：7）、4：6飲恨。

19歲的侯醇謙在去年台塑盃開始轉職，本屆華國三太子挑戰賽是他第28站職業賽，他說：「開賽就破發，覺得蠻有機會，第二盤遇到這麼多賽末點時沒想太多，一分一分打，反正打就對了，整場比賽我給自己打70分。」

去年海碩盃是侯醇謙第一次角逐挑戰賽，會外賽首輪只拿3局，他回憶：「去年第一次打挑戰賽，整個人好像縮起來，不敢放手打，今年就不會那麼緊張了，球路變化也較多。此外，我比較喜歡在室內打，球聲很大，感覺不錯，在室外打就沒那麼大聲，也感謝爸爸、媽媽、哥哥和他女友，還有以前的教練都來幫我加油。」