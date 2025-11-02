快訊

海洛羽球公開賽／終結連12站低潮 「麟榤配」奪合作第2冠

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

三太子網賽／盧彥勳子弟兵 17歲地主小將打出驚奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
17歲小將陳冠守。圖／海碩整合行銷提供
17歲小將陳冠守。圖／海碩整合行銷提供

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天在北市網球中心點燃戰火，5位地主先後在會外賽爭取會內資格，退役名將盧彥勳也現身為17歲小將陳冠守臨場執教，可惜壓軸上陣的陳冠守3盤不敵列第10種子的愛沙尼亞塔姆（Kristjan Tamm），讓台將會外賽全軍覆沒。

地主選手今天由侯醇謙、陳彥丞、傅弘霖、王愷翊和陳冠守接連出賽，前4位選手都以直落二吞敗，陳冠宇首盤激戰到「搶7」以5：7失守，不過第二盤以6：4搶下，終結台將連輸9盤狀態。

可惜陳冠守決勝盤2：6讓出，目前國際青少年排名30的他扼腕說：「首盤沒拿下很可惜，第三盤自己第一個發球局因為一發進球率低，所以被破，並陷於0-3劣勢，對手於是更主動攻擊，給我很大壓力。」

這是陳冠守第一次角逐挑戰賽，持外卡參賽的他表示心情上很激動也很興奮，加上家人在場邊幫他加油，教練盧彥勳也在現場督軍，帶給他很大動力，「最近都和盧教練練球，我從他身上學習到很多東西。」盧彥勳指出，陳冠守雖然仍是青少年選手，但職業賽就要以職業的角度去看，他在許多內容和細節上仍要加強。

盧彥勳是從今年三月開始帶陳冠守，陳冠守也在台灣與挪威的台維斯盃之役擔任陪練員，盧彥勳說：「今天冠守已盡了自己最大能力，可以說把球技發揮到極致，但技術上無論在每一個方面仍需要再加強。」

會外賽首場由持外卡的國立體大二年級侯醇謙迎戰排名710的捷克第一種子弗爾本斯基（Michael Vrbensky），侯醇謙從就讀北市陽明高中至今近5年來都在內湖網球中心訓練，可說是「地主選手中的地主選手」，可惜首盤一度3：1領先沒能把握，最後經過整整兩小時激戰以6：7（4：7）、4：6飲恨。

19歲的侯醇謙在去年台塑盃開始轉職，本屆華國三太子挑戰賽是他第28站職業賽，他說：「開賽就破發，覺得蠻有機會，第二盤遇到這麼多賽末點時沒想太多，一分一分打，反正打就對了，整場比賽我給自己打70分。」

去年海碩盃是侯醇謙第一次角逐挑戰賽，會外賽首輪只拿3局，他回憶：「去年第一次打挑戰賽，整個人好像縮起來，不敢放手打，今年就不會那麼緊張了，球路變化也較多。此外，我比較喜歡在室內打，球聲很大，感覺不錯，在室外打就沒那麼大聲，也感謝爸爸、媽媽、哥哥和他女友，還有以前的教練都來幫我加油。」

盧彥勳 挑戰賽 台維斯盃

延伸閱讀

MLB／羅伯茲跑壘比賽撲街不是故意 子弟兵化身賽評分析跑輸原因

39歲媒體人高峰期果斷「迷你退休」兩招實現經濟獨立方法意外簡單

MLB／小熊打包代表「外卡傳奇」沒了 拚4強全軍覆沒近7年首見

網球／華國三太子盃11月2日登場 吳東霖、莊吉生獲單打外卡 

相關新聞

海洛羽賽／終結連12站低潮 麟榤配奪合作第2冠

經歷連12站都無緣8強的低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終於在德國一吐怨氣，世界排名21的兩人一路闖進決賽，今...

三太子網賽／盧彥勳子弟兵 17歲地主小將打出驚奇

「2025臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽」今天在北市網球中心點燃戰火，5位地主先後在會外賽爭取會內資格，退役名將盧彥勳...

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

德國薩爾布呂肯進行的海洛公開賽今天進行最終日賽程，我國女將林芝昀／許尹鏸在女雙決賽率先上陣，可惜面對法國組合蘭伯特（Ma...

雲嘉南白金騎蹟雙連發 用自行車旅遊打造最浪漫濱海騎旅

11月第一周連續兩天周末，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處接連推出兩場極具地方特色的自行車活動「白金騎跡雙教堂 幸...

鐵人三項／2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 張綺文連霸女子后冠

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS小鐵人賽，1至2日...

高球／LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩並列第23名作收

台灣高爾夫一姐徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合，抓8博蒂、吞4柏忌，繳出68桿，並以4天低於標準11桿的27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。