海洛羽球公開賽／終結連12站低潮 「麟榤配」奪合作第2冠

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許尹鏸（左）/林芝昀。資料照 新華社
許尹鏸（左）/林芝昀。資料照 新華社

德國薩爾布呂肯進行的海洛公開賽今天進行最終日賽程，我國女將林芝昀／許尹鏸在女雙決賽率先上陣，可惜面對法國組合蘭伯特（Margot Lambert）／波格南特（Camille Pognante）一路被壓著打，以16：21、10：21落敗，再一次「銀」恨。

屬於BWF超級500系列的海洛公開賽總獎金47萬7千美元，我國共有兩組選手打進決賽，林芝昀／許尹鏸先在女雙決賽上陣，接續的男雙決賽換「麟榤配」王齊麟邱相榤登場。

世界女雙排名第18名的林芝昀／許尹鏸，去年曾在超級500等級的加拿大公開賽打下亞軍，創下兩人合拍以來最佳成績，海洛公開賽再挑戰合拍的第一座超級賽金盃，但首局只有開賽率先得分領先過，4：4時遭對手連拿5分拉開差距，雖曾追到10：11，但法國組合以強勁進攻再連拿4分，以21：16先下一城。

法國組合第二局再打出5：1的開局優勢，接續凌厲進攻也持續換成分數，加上寶島女將失誤增加，讓法國組合在6：5下連拿13分取得絕對領先；寶島女雙雖瓦解對手4個「冠軍點」，無奈差距太大，最終法國組合仍以21：10奪冠。

波格南特年僅19歲，和26歲的藍伯特是大會第7種子，兩人8強先拍下頭號種子，4強再扳倒我國列第2種子的張淨惠／楊景惇，今天又解決第3種子，連退前3種子奪冠的純度百分百。

王齊麟 邱相榤

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

德國薩爾布呂肯進行的海洛公開賽今天進行最終日賽程，我國女將林芝昀／許尹鏸在女雙決賽率先上陣，可惜面對法國組合蘭伯特（Ma...

