雲嘉南白金騎蹟雙連發 用自行車旅遊打造最浪漫濱海騎旅

11月第一周連續兩天周末，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處接連推出兩場極具地方特色的自行車活動「白金騎跡雙教堂 幸福連線自行車活動」與「喔熊Biking Go雲林海線騎旅趣」，從嘉義布袋、台南北門到雲林口湖、四湖，串連起整條雲嘉南海岸線。逾兩百餘位車友接力騎乘，穿梭浪漫與在地風情的濱海道路，展現全民運動風潮與地方觀光活力。

11月1日率先登場的「白金騎跡雙教堂 幸福連線自行車活動」，由布袋高跟鞋教堂出發，沿途經布袋五四三故事館、北門水晶教堂、南鯤鯓代天府等地，全程約37公里，串起嘉義與台南最具代表性的浪漫地標。

活動邀請知名單車網紅小D擔任領騎嘉賓，並安排雙人暖身操、攝影師隨行拍攝，讓參與者騎得開心、拍得浪漫。穿搭粉紅系、情侶裝或親子裝的民眾，可獲贈限定吸水杯墊，並參加「幸福久久紅包9999元」照片票選活動。

接續於11月2日登場的「雲林海線騎旅趣」，於口湖遊客中心熱鬧開騎。活動結合喔熊組長主題打卡、商圈集章消費、交通安全宣導與旅遊抽獎，帶領車友騎訪萡子寮喔熊藝術村、黑森林自行車道、金湖商圈等景點，打造兼具親子休閒與在地探索的濱海騎旅。

現場特邀來自土耳其的單車網紅「舒舒」徐甘舒領騎，喔熊組長現身帶動暖身操，氣氛熱絡。參加者集滿指定章數可兌換喔熊好禮、消費券與烏魚子鳳梨酥等在地伴手禮，上傳人車合照更有機會抽中喔熊大禮包加旅遊基金6000元。車友們大讚活動路線巧妙串聯多個在地文化景點，又結合商圈巡禮與美食體驗，讓車友們體驗了最在地的騎行，又能購買伴手禮回家，真的是完美的運動旅遊。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，「我們希望用最親民的速度，帶領大家感受海風、浪花與在地文化的魅力，也讓民眾透過騎乘探索地方，支持商圈、愛護環境。」這兩場活動以「運動、觀光、文化、共好」為主軸，將嘉義、台南與雲林三縣市的濱海景點以自行車串聯，展現地方活力與永續旅遊精神。