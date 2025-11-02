快訊

謝侑芯經紀人不忍了！嘆她「不會碰毒品」 公開點名黃明志：你在隱瞞什麼

明後2天降雨最顯著！「3處」慎防大雨 未來還有另個熱帶系統發展

反擊北京！川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

鐵人三項／2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 張綺文連霸女子后冠

聯合報／ 即時報導
長官貴賓位選手鳴槍鼓勵，由左至右為：LAVA鐵人公司Renny林澤浩董事長（選手）、墾丁福華飯店張積光總經理、墾丁里里長劉琴鳴。圖／台灣鐵人三項公司提供
長官貴賓位選手鳴槍鼓勵，由左至右為：LAVA鐵人公司Renny林澤浩董事長（選手）、墾丁福華飯店張積光總經理、墾丁里里長劉琴鳴。圖／台灣鐵人三項公司提供

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS小鐵人賽，1至2日在恆春半島盛大登場，在晴朗天氣與觀眾熱情加油聲中圓滿落幕。今年共有來自49個國家、超過1500名選手齊聚墾丁，挑戰全台最具代表性的國際鐵人賽事。重頭戲IRONMAN 70.3 Kenting全程113公里（游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里），女子組則由上屆冠軍張綺文成功完成連霸，南韓選手黃晳煕（ Seok Hee Hwang） 總冠軍。

張綺文表示，去年因傷未能全力發揮，今年重返賽道就是要「帶著更好的自己再戰墾丁」。即使自行車段面臨強風、轉換區一度被對手張嘉家超前，仍憑堅毅意志守住后冠。

男子國內總排第一則由48歲「地表最強老爸」許仁茂 拿下，僅以21秒之差緊追在後，展現驚人鬥志。他賽後笑說：「鐵人賽不到最後一刻絕不放棄，最大的敵人永遠是自己。」

這場賽事首日由IRONKIDS小鐵人賽率先開跑，小選手們以「跑、游、跑」三項挑戰開啟週末序幕。完賽獎牌與餐點以賽事吉祥物「鐵寶 Bobi Bear」為設計靈感，讓孩子們直呼可愛又難忘。

IRONMAN 70.3 Kenting一直以來支持運動平權。今年「愛運動動無礙」發起人姜義村教授再度帶領多位身心障礙夥伴，以個人或接力形式挑戰賽事。

視障鐵人李協興在陪賽員吳冠融帶領下完賽，為賽場注入最動人的力量。

游泳賽段於墾丁小灣開賽，M型路線考驗定位與應變；自行車90公里沿萬里桐、車城濱海公路奔馳；最後21.1公里路跑總爬升342公尺，經社頂公園後折返台26線，觀眾能更近距離為選手加油，氣氛沸騰。

今年更首度設置「終點大鐘」，象徵每位選手的「第一次」─無論是第一次挑戰IRONMAN、第一次來到墾丁，或第一次完賽的感動，都能親手搖響，傳遞鐵人精神的無限延續。

場外加油團同樣精采，主辦單位準備了餐車應援、留言送飲料、粉筆塗鴉等活動，讓家人朋友一起為選手集氣，為緊張的賽事氛圍注入滿滿歡樂。

本屆賽事提供50個「2026 IRONMAN 70.3 World Championship」尼斯世錦賽資格，並採全新分配制度，促進男、女選手公平競爭，助台灣鐵人邁向世界舞台。

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting女子總冠軍張綺文。圖／台灣鐵人三項公司提供
2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting女子總冠軍張綺文。圖／台灣鐵人三項公司提供
2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting男子總冠軍南韓選手黃晳煕。圖／台灣鐵人三項公司提供
2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting男子總冠軍南韓選手黃晳煕。圖／台灣鐵人三項公司提供
小鐵人賽率先開跑。圖／台灣鐵人三項公司提供
小鐵人賽率先開跑。圖／台灣鐵人三項公司提供

挑戰賽 世錦賽 鐵人三項

延伸閱讀

路跑／史努比現身！療癒系路跑台北場先起跑

全台最硬也最美半程超鐵 2025墾丁國際鐵人三項賽周末登場

一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

員工旅遊「墾丁改日本」掀論戰！林氏璧揭2殘酷真相：非常不公平

相關新聞

雲嘉南白金騎蹟雙連發 用自行車旅遊打造最浪漫濱海騎旅

11月第一周連續兩天周末，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處接連推出兩場極具地方特色的自行車活動「白金騎跡雙教堂 幸...

鐵人三項／2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 張綺文連霸女子后冠

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS小鐵人賽，1至2日...

高球／LPGA馬來亞銀行錦標賽 徐薇淩並列第23名作收

台灣高爾夫一姐徐薇淩今天在LPGA馬來亞銀行錦標賽最終回合，抓8博蒂、吞4柏忌，繳出68桿，並以4天低於標準11桿的27...

黃金海岸大洋洲柔道賽 廖宇蓉、許王淑卉各添1銀

在澳洲舉行的黃金海岸大洋洲柔道公開賽，台灣代表隊今天再度靠廖宇蓉、許王淑卉，分別在女子70公斤、78公斤級各自進帳1面銀...

路跑／東北季風助攻 菊島澎湖跨海馬拉松盛大登場

迎著秋日海風、奔馳於壯麗的澎湖海灣，第八屆「菊島澎湖跨海馬拉松」今天清晨從西嶼西臺遊客心盛大登場。在東北季風的助威下，前...

輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽落幕 Ben Bartram、田中愛美連霸

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天（2日）迎來冠軍戰最高潮，去年分別奪下永達盃男、女單打冠軍的英國好手Ben Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。