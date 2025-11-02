鐵人三項／2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting 張綺文連霸女子后冠

2025 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨IRONKIDS小鐵人賽，1至2日在恆春半島盛大登場，在晴朗天氣與觀眾熱情加油聲中圓滿落幕。今年共有來自49個國家、超過1500名選手齊聚墾丁，挑戰全台最具代表性的國際鐵人賽事。重頭戲IRONMAN 70.3 Kenting全程113公里（游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里），女子組則由上屆冠軍張綺文成功完成連霸，南韓選手黃晳煕（ Seok Hee Hwang） 總冠軍。

張綺文表示，去年因傷未能全力發揮，今年重返賽道就是要「帶著更好的自己再戰墾丁」。即使自行車段面臨強風、轉換區一度被對手張嘉家超前，仍憑堅毅意志守住后冠。

男子國內總排第一則由48歲「地表最強老爸」許仁茂 拿下，僅以21秒之差緊追在後，展現驚人鬥志。他賽後笑說：「鐵人賽不到最後一刻絕不放棄，最大的敵人永遠是自己。」

這場賽事首日由IRONKIDS小鐵人賽率先開跑，小選手們以「跑、游、跑」三項挑戰開啟週末序幕。完賽獎牌與餐點以賽事吉祥物「鐵寶 Bobi Bear」為設計靈感，讓孩子們直呼可愛又難忘。

IRONMAN 70.3 Kenting一直以來支持運動平權。今年「愛運動動無礙」發起人姜義村教授再度帶領多位身心障礙夥伴，以個人或接力形式挑戰賽事。

視障鐵人李協興在陪賽員吳冠融帶領下完賽，為賽場注入最動人的力量。

游泳賽段於墾丁小灣開賽，M型路線考驗定位與應變；自行車90公里沿萬里桐、車城濱海公路奔馳；最後21.1公里路跑總爬升342公尺，經社頂公園後折返台26線，觀眾能更近距離為選手加油，氣氛沸騰。

今年更首度設置「終點大鐘」，象徵每位選手的「第一次」─無論是第一次挑戰IRONMAN、第一次來到墾丁，或第一次完賽的感動，都能親手搖響，傳遞鐵人精神的無限延續。

場外加油團同樣精采，主辦單位準備了餐車應援、留言送飲料、粉筆塗鴉等活動，讓家人朋友一起為選手集氣，為緊張的賽事氛圍注入滿滿歡樂。