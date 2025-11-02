路跑／東北季風助攻 菊島澎湖跨海馬拉松盛大登場

迎著秋日海風、奔馳於壯麗的澎湖海灣，第八屆「菊島澎湖跨海馬拉松」今天清晨從西嶼西臺遊客心盛大登場。在東北季風的助威下，前半段的大逆風，到了賽道中段之後，助了所有跑者一臂之力，最終全程馬拉松由今年在高雄馬勇奪第一的林秋杰以2小時47分32拿下，女子組則由國內50公里長跑紀錄保持人楊喬筑以3小時19分07秒贏得冠軍。

最特別的是，兩位跑者都是首度參加菊鳥馬，就把冠軍給帶回家，而且兩人都是昨天造訪澎湖，今天就回台灣，旋風般的參加菊島馬就帶回冠軍，為個人紀錄簿再添佳績；兩人也都來自台南蘇志濱間歇團，這次在蘇志濱的帶領下，分獲男、女雙冠，蘇志濱個人也在半馬中搶下第二，刮起一陣旋風。

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的年度盛事「菊島澎湖跨海馬拉松」，吸引近三千五百名國內外跑者熱情參與。這是台灣唯一一場跨海的跳島賽事，加上不折返、不繞圈，全程都能飽覽截然不同的景觀，更是吸引人的一大重點。今年活動前，正好一波強勁的東北季風來襲，為賽事增添了不少變數，不過隨著持續不斷的風勢，讓全馬和半馬的跑者們先苦後樂，在歷經西嶼的坡、跨海大橋的大逆風之後，回到澎湖本島後，漸漸有了風在背微推著跑的福利，邁向位於觀音亭的終點。

今年初在高雄馬奪冠而且創下個人紀錄的林秋杰再以2小時47分32秒拿下冠軍，他對澎湖的風早有所聞，但真的跑起來又全然不是那麼一回事，不過他以去年的成績為目標，設定在3小時內完賽要拚冠軍，最後快了不少，也順利奪下冠軍，十分滿意自己的表現。

女子組楊喬筑曾以3小時42分48秒創下國內50公里長跑的最快紀錄，今年首度嘗試菊島馬，以3小時19分07秒勇奪第一；她覺得這裡強勁的風勢讓賽道太難跑，明明是42公里的馬拉松，但感覺像在跑50k，不過首度體驗菊島馬，就能抱走冠軍，還是十分開心。

半馬的部分，賴賢鴻以1小時25分21秒拿下冠軍，個人半馬PＢ71分的賴賢鴻也是首度參加澎湖馬拉松，這個月他安排了四場長距離賽事，第一場就拿下第一，不過他以賽代訓，機票加上住宿，正好把獎金花光光。儘管如此，但是來澎湖跑馬拉松，用不同的節奏和角度感受一下澎湖之美，確實難忘。

女子組部分．陳若盈雖然自小在澎湖長大，但沒在這裡跑過馬拉松，嫁到高雄後，這次一方面回家探視爸媽，一方面首度參加菊島馬，就以1小時38分28秒的成績拿下冠軍，第一次用這種速度認識自小長大的故鄉，印象超級深刻。

今年參加活動的3500人中，有將近2500位台灣本島跑者與101位來自全球19個國家的外國選手，其中最吸睛的參賽者莫過於高齡92歲的跑者，她不僅在去年成功完賽，今年更再度報名挑戰5公里「小雲雀組」；活動代言人祖雄參加五公里組，最終也抱著小孩通過終點。祖雄和老婆佳娜過去就喜歡澎湖，之前曾多次同遊，原本今年全家要一起參加路跑，因為佳娜懷孕而無法成行，明年一家四口一定會再來參加。