輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽落幕 Ben Bartram、田中愛美連霸

2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽今天（2日）迎來冠軍戰最高潮，去年分別奪下永達盃男、女單打冠軍的英國好手Ben Bartram及日本在巴黎帕奧奪金的田中愛美，雙雙在冠軍戰展現衛冕氣勢，兩人皆以直落二的壓倒性表現締造永達盃連霸紀錄。雙打部分，Quad組冠軍賽由黃楚茵/ Finn Broadbent的組合，在「3盤大戰」中力壓黃子軒/諸石光照奪冠，這也是黃楚茵繼2018年後再度嘗到永達盃雙打冠軍滋味。

去年永達盃男單冠軍賽前夕，Ben Bartram遭遇輪椅損壞狀況，但他借用英國同鄉的輪椅出戰，最終仍戲劇性登基。今年冠軍賽，Bartram的輪椅又出狀況，因為靠背螺絲損壞，一度令他陷入苦戰，所幸大會技師即時伸出援手，用束線帶「急救」，讓Bartram重新站穩腳步，最終以6：2、6：4完成連霸。

Bartram賽後苦笑表示，連續兩年永達盃奪冠過程可說是關關難過卻又關關過，而這樣的經歷，不但給了Bartram更多臨場解決問題的經驗值，更為他注入滿滿的成長養分。Bartram說：「以前的我可能會因為一點問題產生情緒波動，但現在我知道該如何以平常心應戰，無論領先或落後，都該專注打好每一顆球，一步步建立自己的搶勝優勢。」

雖然Bartram連續兩年在登上永達盃王座，但他也不諱言，高雄的炎熱天氣，依舊是他最難克服的課題之一。Bartram笑說：「我一定會再到台灣參加比賽，但如果能在室內場地進行就更完美了。」

相較於Bartram充滿波折的連霸過程，田中愛美的奪冠之路就沒有遇到太多阻礙，冠軍戰只花88分鐘，就以6：2、6：3直落二封后，而且從八強賽首度亮相到冠軍戰一盤未失，再次展現曾於巴黎帕奧奪金的強悍實力。

田中愛美表示，去年參加永達盃時，才剛結束巴黎帕奧不久，身體還有些疲憊，但今年訪台的旅程，目標就是要奪冠。因此，她先後在勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽及永達盃奪下女單冠軍，可說是順利完成賽前目標。田中愛美說：「我來台灣就是要奪冠的！」

由於田中愛美是在熊本市菊陽町，她還是菊陽町的觀光推廣大使，而熊本市與高雄市早在2017年1月就簽訂友好城市協定，菊陽町更是台灣晶片產業龍頭台積電日本子公司JASM進駐的城市。因此，田中愛美能夠在高雄奪冠別具意義，她也開心直言：「我爸爸很希望我能夠從高雄帶回冠軍，未來若有機會，我希望能夠在比賽後安排一點時間，好好深入了解高雄這座城市。」

雙打部分，Quad組冠軍賽由黃楚茵/ Finn Broadbent的組合，與黃子軒/諸石光照的組合，上演另類「台灣內戰」。雖然黃楚茵/ Finn Broadbent先丟掉第一盤，但接下來她們急起直追，最終反以4：6、6：1、10：5從「3盤大戰」逆轉奪勝，這也是黃楚茵/ Finn Broadbent繼10月中旬凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽後再度奪冠，同時也是黃楚茵繼2017、2018永達盃Quad組雙打連霸後，再次嘗到永達盃Quad組雙打冠軍滋味。

黃楚茵賽後透露，她與Broadbent在四強賽時，就已開始為冠軍戰進行調整，兩人也進行不少溝通，而黃楚茵此役更是依照教練指示，穩住自己的情緒與節奏，才能順利上演逆轉勝戲碼。黃楚茵笑說：「以前打球可能有點匆匆忙忙，但這一次真的是比較從從容容、游刃有餘，希望未來能夠以這樣穩定的節奏，一步步提升自己的競爭力。」