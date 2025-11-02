射箭／彰銀力克新濠 企業聯賽奪隊史首冠

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
彰銀奪冠後在幸運地合影留念，同時還與在瑞士出差的長官視訊連線。圖／中華企業射箭聯賽提供
2025中華企業射箭聯賽7年總冠軍賽關鍵第6戰今天登場，昨天錯失封王機會的彰化銀行避免夜長夢多，從開局就保持穩定領先，以22：9提前結束比賽，總比分4：2力克新濠建設，奪下隊史第一座總冠軍，也是聯賽史上第4支冠軍隊伍。

總冠軍賽由主場隊伍安排排點，第6戰由女團打頭陣，李彩綺／張心怡／邱意晴先以5：1搶得頭籌，男單鄧宇成6：5險勝蔡明修，同時終結對戰2連敗，隨後他再率領高逢澤、羅正偉在男團以5：1獲勝。

前3點結束，彰銀團隊總積分已取得9分領先，若第4點的混雙能保住超過6分優勢就能提前封王，而本季的「黃金混雙」得主羅正偉／李彩綺不負眾望，雖然第一回合失守，終場仍以6：2完成任務，場邊加油團也拋下黃色彩帶，慶祝歷史性一刻。

李彩綺在混雙4：2領先、確定奪冠時就跟搭檔羅正偉碰拳歡呼，不過她賽後笑說：「我真的不知道當下已經贏了，我只是覺得今天表現很好。」

從前役背負壓力到今天自信演出，彰銀的情緒全寫在臉上，唯獨李彩綺總是能微笑以對，她說：「認真算起來，我已經連續6周沒有休息了。雖然身體很累，至少可以選擇保持心情愉悅，用最有自信的方式去迎接挑戰。」她透露這座冠軍對她十分有意義，「滿艱難的一年，因為我對自己的期望很高，但沒有發揮到預期的水準就會開始鑽牛角尖，所以我今天滿開心的，不僅是團隊的耕耘有了收穫，也逐漸找到自己想要的形狀。」

李彩綺去年的巴黎奧運隊友邱意晴今天也露出笑容，昨天女單她加射出現4分失誤、錯失奪冠契機，今天團體戰仍很有貢獻，尤其最後收官的十分箭。

「那時候只要射十分就獲勝，其實我今天有預感會碰到這種狀況，所以很好應對。」邱意晴笑說：「我自己這次的單打表現沒有很好，有點壓力，今天終於解放了，笑得出來了。」

彰銀教練徐梓益昨天才說希望大家能贏的比賽盡量將比數拉開，避免遭到逆轉，今天大家就做到了，他笑說：「我們上一戰機會其實很多，今天總算是『胡牌』了。我們混雙的實力本來就很好，我們是天團捏！」

徐梓益除了感謝公司與加油團的支持，也感謝總冠軍賽表現精采的鄧宇成與張心怡，「老鄧這次十分率很高，還要在男團帶領高逢澤、羅正偉。而心怡今年都在學校忙著當教練，我跟她約好總冠軍賽要來幫我們拿下勝利，她真的做到了！」

企業聯賽自2019年舉辦至今共7季，寒舍集團、新北凱撒、新竹市愛山林各奪2冠，本季例行賽排名第一的彰銀終於如願以償，成為第4支新科總冠軍。

彰銀加油團拋出勝利彩帶，慶賀隊史首冠。圖／中華企業射箭聯賽提供
彰銀全隊向特地到場加油的啦啦隊們致謝。圖／中華企業射箭聯賽提供
李彩綺（左）與隊友羅正偉碰拳慶祝勝利。圖／中華企業射箭聯賽提供
